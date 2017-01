“Rosanna”, la ballata rock di Michal Szpak

Annata eccezionale per Michal Szpak. Il cantante polacco, arrivato al successo passando per la versione locale di X Factor e per la sua immagine androgina, sta trovando una grande popolaritá nell’Est Europa dopo l’Eurovision Song Contest, che lo ha lanciato a livello internazionale.

Esce ora “Rosanna“, una ballata rock vecchio stile che arriva sull’onda di “Color of your life”, il brano che con l’ottavo posto ha rilanciato le quotazioni polacche nel concorso. Un artista, Szpak, che ha saputo adattarsi ad un genere vintage assai diverso da quello che lo aveva lanciato e che soprattutto ha saputo spostare l’attenzione delle doti vocali piuttosto che sull’aspetto fisico.

Un brano che anticipa il nuovo lavoro dopo che quello ristampato per l’Eurovision ha conquistato il primo posto, con la canzone che è stata di gran lunga la più suonata dalle radio nazionali. Il brano funziona e c’è da dire che potrebbe benissimo passare nelle nostre radio.

8