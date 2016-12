“Super 8”, alla scoperta della svedese Little Jinder

Lei si chiama Astrid Maria Josefine Jinder, in arte Little Jinder ed è una delle artiste migliori del panorama musicale svedese attuale, anche se i riscontri di vendita non le rendono pienamente giustizia: “Super 8” è il nuovo singolo, che accompagna il suo nuovo lavoro “Alting suger”.

Formatasi nel Regno Unito all Liverpool Institute for Performing Arts di Paul Mc Cartney, subito dopo l’uscita del primo EP ha cominciato a girare il mondo e vari festival per portare a tutti la propria musica e intanto ha messo insieme una serie di collaborazione con artisti svedesi di primo piano.

Di recente ha preso parte ad uno show sull’emittente privata TV4 Så mycket bättre nel quale artisti trascorrono alcuni giorni insieme in una casa proponendo ciascuno proprie versioni dei successi dei compagni di programma. Qui la potete ascoltare in un brano insieme al polistrumentista italo svedese Mauro Scocco.