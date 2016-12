Ecco Les Italiennes, il nuovo duo dream pop al femminile

Eccolo qui un progetto nuovo. Che poi nuovo nuovo, a dirla tutta lo è solo per metà perchè lei, quella a destra nell’anteprima del video dovrestre riconoscerla. Se non vi ricorda niente, premete play: adesso si, magari vi torna in mente quella voce sensuale. Dove l’avete già sentita? In una canzone di quasi nove anni fa che si intitolava “Pop porno” e lanciava sulla scena musicale Il Genio.

Avanti anni luce, musicalmente, per noi italiani. E infatti il duo leccese ha faticato parecchio a farsi largo, anche se è ancora attivo e due anni fa è uscito con un nuovo singolo. Nel frattempo Alessandra Contini, una delle due anime di quel duo, ha fondato un altro duo, Les Italiennes, insieme a Daniela Chiara, in arte Danysol. Il singolo di lancio “I don’t wanna br your girlfriend” è firmato da Ermal Meta e non è niente male.

Dopo aver presentato il brano in uno speciale showcase a Milano, le ragazze hanno pubblicato su Youtube il video, girato in realtà virtuale. Sonorità lontane da quelle che abitualmente passano nelle radio e per questo meritano più di un ascolto. Dream pop internazionale, interessantissimo.