Charts (18/12/2016): continua la marcia di Clean Bandit e Rolling Stones

La superhit dei Clean Bandit diventati trio, con l’aggiunta della voce di Anne Marie Nicholson, “Rockabye” si avvia a diventare uno dei successi dell’inverno e conferma la vetta in più paesi, così come il nuovo album dei sempiterni Rolling Stones “Blue and Lonesome”. Le prossime due classifiche saranno pubblicate in giorni diversi dalla domenica, visto che questa coincide con Natale e Capodanno. Dunque, Stay Tuned!

ALBANIA:Singoli: A te kujtohet – Noizy

Album: Zincity – Noizy

AUSTRIA: Singoli:Rockabye – Clean Bandit ft Sean Paul & Anne Marie

Album: Blue & Lonesome – Rolling Stone

BELGIO- Singoli: Human – Rag n’bone man (Fiandre)/ Lost on you – LP (Vallonia)/Si jamais oublie – Zaz (Germanofono)

Album: You want it darker – Leonard Cohen(Fiandre) /Blue & Lonesome – Rolling Stones(Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Starboy – The Weeknd ft Daft Punk

CIPRO – Singoli: Starboy – The Weeknd ft Daft Punk

CROAZIA- Singoli: 1000 Ljudi – Massimo (slavi)/ Human – Rag n’bone man (internazionali)

Album: Damar – Amira Medunjanin (slavi)/Blue & Lonesome – Rolling Stone(internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Guld Jul- Gulddreng

Album: Starboy -The Weeknd

ESTONIA – Singoli: Tuesday – Burak Yeter

FINLANDIA- Singoli: Sinuhe– Profetaat, Elastinen & Cheek

Album: Hard wired to self distruct – Metallica

FRANCIA- Singoli: Lost on you – LP

Album:L’ovni -Jul

GERMANIA –Singoli: Daning on my own – Calum Scott

Album: IMperator – Kollegah

GRAN BRETAGNA- Singoli:Rockabye – Clean Bandit ft Sean Paul & Anne Marie

Album: Together – Micheal Ball & Alfie Boe

GRECIA- Singoli: Nero & Choma – Stavento & Melina Aslanidou

Album: Hard wired to self distruct – Metallica

IRLANDA- Singoli: Rockabye – Clean Bandit ft Sean Paul & Anne Marie

Album: You want it darker – Leonard Cohen

ISLANDA- Singoli:Hot blood – Kaleo

Album: Enjoy -Mugison

ITALIA-Singoli: Tutto molto interessante- Fabio Rovazzi

Album: Il mestiere della vita- Tiziano Ferro

LETTONIA- Singoli: Starboy – The Weeknd ft Daft Punk

LITUANIA- Singoli: Cant’ stop the feeling – Justin Timberlake

LUSSEMBURGO- Singoli: Human – Rag’ n bone man

MALTA – Singoli: Rockabye – Clean Bandit ft Sean Paul & Anne Marie

NORVEGIA- Singoli:Alone- Alan Walker

Album: Starboy – The Weeknd

PAESI BASSI- Singoli: Rockabye – Clean Bandit ft Sean Paul & Anne Marie

Album: Blue & Lonesome – Rolling Stones

POLONIA- Singoli: Krolowa Lez – Agnieszka Chylinska

Album: Tede & Sir mich – Kept’n

PORTOGALLO- Singoli: Loucos – Matias Damiao

Album: Carminho canta Tom Jobim- Carminho

REPUBBLICA CECA- Singoli: Starboy – The Weeknd ft Daft Punk

Album: Blue & Lonesome – Rolling Stones

ROMANIA- Singoli:Ochii ala verzi -Randi

RUSSIA- Singoli: Tvoi glaza- Loboda

SAN MARINO – Airplay: Un mondo migliore-Vasco Rossi

SERBIA- Singoli: Mama napokon sam ustio – High5 (Slavi)/The greatest – Sia ft Kendrick Lamar (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli: Starboy – The Weeknd ft Daft Punk

SLOVENIA- Singoli:Tropski dez – Sandra Erpe (nazionali)/24k Magic – Bruno Mars (internazionali)

SPAGNA- Singoli: Chantaje – Shakira ft Maluma

Album:Hijos del mar – David Bisbal

SVEZIA- Singoli: Call on me – Starley (Ryna Riback remix)

Album: Starboy – The Weeknd

SVIZZERA-Singoli:Rockabye – Clean Bandit ft Sean Paul & Anne Marie

Album: Blue & Lonesome – Rolling Stones

UCRAINA- Singoli: Osin -Okean Elzy

UNGHERIA: Singoli:Human – Rag n’bone man

Album: Dolgozzátok fel! – Tankcsapda