Irene Fornaciari al Festival di Viña del Mar: ne parliamo giovedì su Radio InBlu

La notizia è di qualche giorno fa ma merita un approfondimento: Irene Fornaciari, col brano “Questo tempo”, title track dell’omonimo nuovo album, rappresenterà l’Italia al Festival di Viña del Mar, in Cile, dal 20 al 25 febbraio prossimi. Gareggerà nella sezione internazionale del concorso, il più popolare del sudamerica. A lei l’onore e l’onere di provare a regalare l’ottava vittoria all’Italia, ultima delle quali due edizioni fa dell’ex Aram Quartet con “Per fortuna”, scritta da Franco Simone, del quale tempo fa parlammo proprio per una collaborazione fra i due e per la popolarità del cantautore salentino in tutta l’America Latina.

“Questo tempo” porta la firma ddi Saverio Grandi nel testo e di Daniele Calvetti ed Emiliano “Jericho” Cecere per la musica. Il disco contiene anche “Blu”, il brano che l’artista ha portato sul palco della 66a edizione del Festival di Sanremo, una poesia sulle tragedie del mare scritta daBeppe Dati con la collaborazione della stessa Fornaciari.

La cantante emiliana sfiderà cinque altri artisti, due dei quali provenienti da altrettante versioni di La Voz, il paraguayano Daniel Parraguez e la messicana Yass Reyes; lo spagnolo Salvador Beltran, terzo l’anno scorso alla selezione per Eurovision; il colombiano Arevalo, artista emergente con un paio di brani in alta rotazione in patria e la cubana Danay Suarez. La rassegna è ad invito, con i brani selezionati fra le tante proposte arrivate, dall’organizzazione.

Il festival. Nato nel 1960 dopo essere stato inizialmente pensato come semplice intrattenimento per una festa, il Festival ha vissuto trent’anni di grande fulgore poi un lento declino e una risalita anche grazie alla spinta di grandi superospiti: nel 2017 sono già annunciati il mito della copla andalusa Isabel Pantoja, la rock band messicana del Camila, gli artisti reggaeton Maluma, già primo in Spagna in duetto con Shakira e J Balvin, popolare in tutto il mondo latino e già primo anche da noi con “Ginza”, la cantante argentina Lali Esposito. Due le sezioni in gara, una folk dedicata alla musica latinoamericana e una internazionale aperta al pop rock da tutto il mondo. L’evento, gemellato col Festival di Sanremo e prodotto da Chilevision, è irradiato in diretta in tutta l’America Latina.

In Italia speciale su Radio In Blu. Emanuele Lombardini, fondatore di questo sito, ne parlerà giovedì 22 alle ore 17 su Radio InBlu, ospite di Paola De Simone, nel corso di un appuntamento speciale di “C’è sempre una canzone” nel quale sarà ospite anche Irene Fornaciari.