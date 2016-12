Eurovision Song Contest 2017: sono già sette gli artisti selezionati

La macchina eurovisiva si è già messa in moto. A breve, precisamente venerdì, comincerà il giro delle finali nazionali, come sempre dall’Albania. Sabato poi sarà la volta dell’Armenia. Intanto però, alcuni paesi che hanno optato per scelte interne, hanno già deciso chi saranno i loro rappresentanti sul palcoscenico di Kiev dal 9 al 13 maggio prossimi. Andiamo con ordine.

L’Austria ha scelto Nathan Trent. Mamma italiana e padre austriaco, il giovanissimo interprete ha un passato nella versione tedesca di X Factor e uno ancora più remoto da bambino prodigio in uno storico concorso canoro per ragazzi austriaco.

LA SCHEDA SU NATHAN TRENT DEL NOSTRO SITO PARTNER EUROFESTIVAL NEWS

L’Azerbaigian si affida ad un nome sulla carta – a sentire le sue cose – pare assai alternativo: Diana Haijeva, in arte Dihaj: lunghi trascorsi come corista e turnista e ora leader di un collettivo che porta il suo nome. Resta da capire cosa le affideranno da cantare…

LA SCHEDA DI DIHAJ

Il Belgio prosegue, anche visti gli ottimi risultati, sul filone dei talent show e sceglie la sedicenne Ellie Delvaux, in arte Blanche, fresca di partecipazione alla versione vallone di The Voice. Ha alcuni singoli all’attivo, ancora nessun album.

BLANCHE SU EUROFESTIVAL NEWS

Il primo artista in assoluto ad essere stato designato è il cipriota Hovig Demirjan, in arte solo Hovig, giovane cantante di origini armene, che è stato lanciato dalla versione greca di X Factor nel 2009 e poi ha partecipato con diverse entries alle selezioni nazionali negli ultimi anni.

LA SCHEDA DI HOVIG SU EUROFESTIVAL NEWS

Nome piuttosto forte in Macedonia, dove la scelta è ricaduta su Jana Burceska, lanciata dalla versione locale del talent show Idol e quindi divenuta voce dei Mizar, rock band di culto della scena musicale balcanica.

LA SCHEDA COMPLETA DI JANA BURCESKA

Anche i Paesi bassi calano l’asso, proseguendo nella tradizione recente di scegliere artisti da primo posto in classifica. E’ il caso delle O’G3NE, girl band formata da tre sorelle che due anno fa hanno sbancato The Voice of Holland (l’unica versione, del resto quella primaria, dove lo show ha avuto grosso successo) e proprio di recente hanno inciso il primo album, schizzato in vetta alla chart.

LA SCHEDA DELLE O’GN3NE

L’Irlanda sceglie invece un nome che di per sè non dice nulla ma che se associato alla sua band – attualmente in pausa – allora vale un primato in classifica: Brendan Murray è infatti componente degli Hometown, la risposta irlandese ai Take That, che hanno debuttato direttamente al primo posto due anni fa. Ne parlammo qui.

APPROFONDIMENTO SU BRENDAN MURRAY