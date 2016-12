“Karma”, ritmo ed energia con la finlandese Alma

Segnatevi questo nome, perchè di Alma Sofia Miettinen, in arte solo Alma sentiremo presto parlare a grandi livelli. Vent’anni, lanciata tre anni fa dalla versione finlandese di Idol, è arrivata al grande pubblico grazie alla collaborazione col dj tedesco Felix Jaehn, che l’ha voluta con sè in “Bonfire“. Da lì al passaggio in proprio è stata breve e quando è uscito “Karma“, che sentite qui sotto, è stato un vero boom.

Il disco d’oro vinto con Jaehn e la successiva topo 5 in patria e nel mondo scandinavo le sono valsi anche la chiamata al prossimo Eurosonic Norderslaag di Groningen, dove avrà modo di dividere il palco con tantissimi artisti di tutta Europa e farsi conoscere ancora maggiormente.

Il primo Ep è uscito lo scorso ottobre, trainato dalla title track “Dye my hair”: decisamente una ventata di ritmo e freschezza da questa giovanissima che ben presto si è spostata in Germania. Le caratteristiche per sfornare una serie di successi da dancefloor ci sono tutte.