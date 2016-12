Il Buon Natale di Euromusica con le canzone del Progetto Giovani dell’Int

Quest’anno, il nostro buon Natale in musica è diverso. Perchè il brano che vi proponiamo è “Palle di Natale“, canzone interpretata, anche nel video, dagli adolescenti del reparto Pediatria Oncologica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, con la collaborazione di Stefano Signoroni, Giacomo Ruggeri, Tommaso Ruggeri, Jacopo Sarno, Andrea Vigentini, Marco Scipione e Massimiliano Paganin, con coordinamento il artistico/musicale di Stefano Signoroni.

Quello che possiamo fare a Natale è dare una mano alla ricerca e alla lotta contro i tumori. Per esempio, acquistando la canzone su I Tunes, prodotta dall’Associazione Bianca Garavaglia Onlus. Il Progetto Giovani dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano è dedicato agli adolescenti malati di tumore, per occuparsi non solo della malattia, ma della vita dei ragazzi, perchè come scrivono anche nella loro pagina “cosa più bella che si possa provare e’ la consapevolezza di avere un futuro ed esserne padrone”. E noi, come Euromusica, non potevamo non raccogliere questa proposta.

Come sempre, dalla nostra redazione giunga a tutti voi il nostro più caloroso augurio di un sereno Natale. Per chi crede, che sia una festa da vivere appieno facendo proprio il grande messaggio salvifico di Cristo. Per tutti, che sia comunque un giorno da trascorrere in allegria, lasciandosi alle spalle per un pò lo stress della vita quotidiana.