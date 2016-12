I Talenti dei Castelli 2016: secondo il cantante The Slight, vince Lucia Castiglioni

Si è svolta la vigilia di Natale la seconda edizione de “I Talenti dei Castelli“, il talent show sul modello di Italia’s Got Talent riservato ad artisti sammarinesi, ideato dalla Banca di San Marino insieme a San Marino RTV. Si tratta di uno show he mette in gara artisti ( di tutte le età e variegata esperienza in rappresentanza dei nove Castelli che compongono la Repubblica di San Marino. Nove Castelli, nove artisti, selezionati ciascuno all’interno del proprio Castello con concorsi appositi.

L’anno scorso si impose Irol, che poi ha fatto parecchia strada (spokesperson ad Eurovision per San Marino, selezioni di Amici) e che quest’anno ha condotto l’evento, andato in diretta su San Marino RTV insieme ad Emanuela Rossi. Quest’anno, vittoria ad un talento della ginnastica ritmica, Lucia Castiglioni, del castello di Borgo Maggiore; 18 anni, campionessa nazionale e già partecipante agli europei per il Titano.

Al secondo posto il cantante The Slight, ovvero Giacomo Parenti, di Acquaviva, terzi il rapper Paco Zafferani, 21 anni, nato a San Marino da padre romano e mamma newyorkese di Faetano che ha presentato un suo inedito, al terzo e la giovanissima cantante (appena 11 anni) Ginevra Bencivenga, cantante, di San Marino Città. A seguire, nell’ordine un altro rapper, ovvero The Trick al secolo Giacomo Tassinari (Domagnano), il cantante Erik Tognarini (Fiorentino), che ha proposto una cover di Ligabue (fa parte della cover band Gli Stranieri); la ballerina hip hop Francesca Bacciocchi (Serravalle), la cantante Elisenda Giovannini (Chiesanuova) e un’altra cantante, Veronica Franciosi (Montegiardino).

A decidere la vittoria, non solo una giuria di esperti nella serata finale, ma anche il voto del pubblico, tramite la pagina facebook e whatsapp.

Il premio finale è stato di 2.000 €. Inoltre l’Ente Cassa di Faetano – Fondazione Banca di San Marino, da sempre attento allo sviluppo identitario, culturale ed economico della Repubblica, ha donato uno speciale riconoscimento di 3.000 € al Castello di Borgo Maggiore, quello di appartenenza del vincitore. La somma verrà destinata alla realizzazione di un progetto di pubblica utilità. In attesa di trovarli sul tubo, le esibizioni sono sulla pagina facebook della banca, ovvero qui.