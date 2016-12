Alla scoperta di Calidora, il power pop che arriva dall’Ungheria

Lei si chiama Dori Oberritter, in arte Calidora ed è un nome nuovo, interessantissimo della musica pop europea. Arriva dall’Ungheria ed in questo momento è popolarissima nel suo paese. Come spesso capita ormai, la popolarità le è arrivata partecipando a produzioni di altri, in questo caso della band di musica elettronica Vekonyz, per la quale ha messo la voce nel brano “In my mind“, di cui è anche autrice.

Suonatissimo dalle radio magiare, le è valso il premio come miglior produzione elettronica ai VIVA Awards, gli oscar musicali della sezione magiara di Viva, la tv musicale tedesca. In breve tempo per lei è arrivato il tempo del debutto in solitario prima con “En mar nem”, che trovate qui sotto, quindi con “Azt mondom allj” in cui canta insieme a Lofti Begj

Due pezzi uno più forte dell’altro, che la stanno decisamente proponendo al grande pubblico. E ‘ di questi giorni popi l’uscita di un singolo in inglese, “Glory“, che dovrebbe essere l’apripista al lavoro completo. Ma come abbiamo visto, anche in lingue diverse da quello che ormai è il moderno esperanto si fa dell’ottima musica.