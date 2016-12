“Wenn sie tanzt”, Max Giesinger fa ancora centro

Max Giesinger è senz’altro il fenomeno della musica pop tedesca del 2016 insieme a Philipp Dittberbner. Non a caso ha vinto gli MTV Awards come Best German Act e una serie di altri premi in giro per la Germania. Noi ce n’eravamo interessati in occasione del clamoroso rientro con “80 millionen”.

Oggi ne riparliamo perchè l’altro singolo, “Wenn sie tanzt” è fortissimo e oltre ad essere suonatissimo dalle radio nazionali ha avuto un ottimo riscontro anche a livello discografico, conquistando la top 10 ed entrando anche in classifica nel resto del mondo germanofono.

E’ già al terzo album, “Der Junge, der rennt”, il primo però che esce sotto una grande etichetta, il colosso dei media BMG e per lui il vero riscontro è arrivato proprio con il pubblico, visto che è stato il crowdfunding a rilanciarlo visto che al debutto seguito alla sua partecipazione a The Voice non ha fatto seguito al tempo (2012) un boom di vendite. Oggi si gode il raggiunto successo, con un tour che lo sta portando anche in giro per la Germania.