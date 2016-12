“Ora è ancora”, ecco il singolo d’esordio di Loomy

Nonostante non sia riuscito ad entrare nei finalisti, anche per Lorenzo Lumia, in arte Loomy concorrente di X Factor nella squadra di Arisa c’è stata l’opportunità di uscire con un singolo con una major. “Ora è ancora”, è il suo primo inedito, prodotto da D-Ross & Star-t-Uffo, nomi noti nelle produzioni rap in Italia, mentre il testo è scritto interamente da Loomy: un brano dalle metriche precise su un beat che rimane da subito in testa.

Molto discusso, il ventiduenne rapper della squadra di Arisa ha comunque coronato il suo sogno ed il brano ha anche buone potenzialità radiofoniche. Resta da capire quanta strada il ragazzo torinese riuscirà a fare in compagnia della Sony, se ci sarà un album o se questo singolo resterà l’unica prova mainstream.

E poi soprattutto, resta da capire se sia destinato ad una svolta crossover, magari più pop, come è stato già tentato – con alterne fortune – dentro al talent show – o se riuscirà a farsi amare dai puristi del genere, che già hanno espresso qualche perplessità.