Germania, nel 2016 Alan Walker e Udo Lindenberg i più venduti

Un gigante della musica tedesca e un giovane della musica elettronica conquistano la vetta della classifica di vendita in Germania nel 2016. Alan Walker con “Faded” è la canzone più venduta davanti ad uno dei brani più sorprendenti, la versione degli Stereoact del singolo “Die immer lacht” cantato 10 anni fa da Kerstin Ott. Addirittura, un successo di vendite superiore a quello di Sia, solo terza davanti ad Imany.

Udo Lindenberg, nonno del rock tedesco si mette tutti alle spalle in una chart degli album che vede cinque lavori tedeschi nella top 10. Secondo lo schlager di Andrea Berg, davanti ai Metallica. Resiste in classifica Adele, il cui lavoro è uscito a fine 2015.

TOP 10 SINGOLI PIU’ VENDUTI IN GERMANIA 2016

1 Faded- Alan Walker (NOR)

2 Die immer lacht – Steroact ft Kerstin Ott (GER)

3 Cheap thrills – Sia ft Sean Paul

4 Don’t be so shy – Imany (Filatov & Karas RMx) (FRA/RUS)

6 This girl -Kungs vs Cookin on 3 Burner (FRA)

7 Don’t let me down – The Chainsmokers ft Daya

8 Stressed out – Twenty One Pilots

9 Human – Rag ‘n bone Man (GBR)

10 Can’t stop the feeling – Justin Timberlake

TOP 10 ALBUM PIU’ VENDUTI IN GERMANIA 2016

1 Starker als die zeit – Udo Lindenberg (GER)

2 Seelenbeben – Andrea Berg (GER)

3 Hard wired to self destruct – Metallica

4 Weihnachten (Neue deluxe version) – Helene Fischer & Royal Philharmonic Orchestra (GER)

5 Blue& Lonesome – The Rolling stones (GBR)

6 25 – Adele (GBR)

7 Muttersprache – Sarah Connor (GER)

8 Memento – Bohse Onkelz (GER)

9 Alles Nix Konkretes -AnnenMayKantereit (GER)

10 Sel the dela & Let’s boogie – Volbeat (DAN)