Regno Unito: Adele e Drake ft Wizkid & Kyla i campioni di vendita nel 2016

Drake e Adele sono i campioni di vendite nel 2016 nel Regno Unito ma ancora una volta le charts annuali rivelano sorprese. Ai primi due posti degli album ci sono infatti due brani usciti in realtà nel 2015, quello appunto di Adele, ovvero “25” e “A head full of dreams” dei Coldplay. Questo secondo in particolare ha venduto lo stesso numero di copie di un album uscito nelle ultime settimane del 2016, il lavoro di Micheal Ball e Alfie Boe, che dunque è il più venduto fra quelli pubblicati nell’anno appena concluso.

Da notare fra gli album la presenza di tre lavori postumi, quelli di David Bowie – l’ultimo uscito inedito ed una raccolta – e il lavoro postumo di Elvis Presley realizzato con la Royal Philarmonic Orchestra.

Sul fronte singoli, non sono bastate 38 settimane nella top 40 a Sia per salire in vetta alla classifica dei singoli più venduti perchè in realtà la canzone non ha mai conquistato la vetta. Cosa che è riuscita per 15 settimane a “One Dance” di Drake ft Wizkid & Kyla che eguaglia così “Love Is All Around” degli Wet Wet Wet del 1984. Notevole il risultato dei danesi Lukas Graham che battono anche Calvin Harris

TOP 10 SINGOLI PIU’ VENDUTI NEL REGNO UNITO NEL 2016

1 One Dance – Drake ft Wizkid & Kyla 1950000 copie

2 7 Years – Lukas Graham (DAN) 1490000

3 Cheap thrills – Sia ft Sean Paul 1460000

4 I took a pill on Ibiza – Mike Posner 1380000

5 This is what you came for – Calvin Harris ft Rihanna (GBR) 1280000

6 Lush life – Zara Larsson (SWE) 1160000

7 Closer – Chainsmoker ft Halsey 1150000

8 Love yourself- Justin Bieber 1140000

9 Dancing on my own – Calum Scott 1110000

10 Cold Water – Major Lazer ft Justin Bieber & Mo 1106000

TOP 10 ALBUM PIU’ VENDUTI NEL REGNO UNITO NEL 2016

1 25- Adele (GBR) 753000 copie

2 A head full of dreams – Coldplay(GBR) 512000.

3 Together – Micheal Ball & Alfie Boe (GBR) 512000

4 Purpose- Justin Bieber 478,500

5 The wonder of you – Elvis Presley & Royal Philharmonic Orchestra 458,000.

6 Blackstar – David Bowie 410,000.

7 Glory days- Little Mix (GBR) 409,000

8 Views – Drake 387,000

9 I cry whan I laugh – Jess Glynne (GBR) 328,000

10 Best of Bowie – David Bowie 304000