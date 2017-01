Rag’n Bone Man, Clean Bandit e Rolling Stones chiudono in vetta il 2016

Doppietta, anzi tripletta britannica. Nell’ultima rilevazione dell’anno solare (ma non per tutti: qualche paese è ancora una settimana indietro) comandano Clean Bandit e Rag ‘n Bone Man nella chart dei singoli e i Rolling Stones fra gli album. Da notare che come ogni anno, dal 1994 ad oggi torna in testa il brano natalizio di Mariah Carey “All I want for Christmas is you”.

ALBANIA:Singoli: Maratone – Rosela Gjylbegu

Album: Rapsodët N’rap T’sotit -Mc Kresha & Lyrical Son

AUSTRIA: Singoli:Rockabye – Clean Bandit ft Sean Paul & Anne Marie

Album: Imperator-Kollegah

BELGIO- Singoli: Hey Baby – Dimitri Vegas & Like Mike ft Diplo & Deb’s daughter (Fiandre)/ Human – Rag n’bone man (Vallonia)/Kein schlechter mensch – Andy Houscheid (Germanofono)

Album: You want it darker – Leonard Cohen(Fiandre) /My way – M Pokora(Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Istanbul- Dj Vulkan Uca & Merih Gurluk

CIPRO – Singoli: Starboy – The Weeknd ft Daft Punk

CROAZIA- Singoli: Sjaji jelka božićna- Manimahuba (slavi)/ Human – Rag n’bone man (internazionali)

Album: Moderna zena- Jelena Rozga (slavi)/Blue & Lonesome – Rolling Stone(internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Guld Jul- Gulddreng

Album: Starboy -The Weeknd

ESTONIA – Singoli: Human – Rag n’bone man

FINLANDIA- Singoli: Loistat Pimeas- Mikael Gabriel

Album: Kausi 5 Ensimmäinen Kattaus- Interpreti Vari

FRANCIA- Singoli: Lost on you – LP

Album:My way – M Pokora

GERMANIA –Singoli: Human – Rag n’bone man

Album: Weihnachnten (Neue deluxe version) – Helene Fischer & Royal Philharmonic Orchestra

GRAN BRETAGNA- Singoli:Rockabye – Clean Bandit ft Sean Paul & Anne Marie

Album: Glory days – Little Mix

GRECIA- Singoli: Einai Kati Laika- Nikos Oikonomopoulos

Album: Gia panta – Pantelis Pantelidis

IRLANDA- Singoli: Rockabye – Clean Bandit ft Sean Paul & Anne Marie

Album: You want it darker – Leonard Cohen

ISLANDA- Singoli:Say you love – Steinar

Album: Enjoy -Mugison

ITALIA-Singoli: Rockabye – Clean Bandit ft Sean Paul & Anne Marie

Album: Le migliori -Minacelentano

LETTONIA- Singoli: Rockabye – Clean Bandit ft Sean Paul & Anne Marie

LITUANIA- Singoli: I feel it coming – The Weeknd ft Daft Punk

LUSSEMBURGO- Singoli: Human – Rag’ n bone man

MALTA – Singoli: 24k Magic – Bruno Mars

NORVEGIA- Singoli:Alone- Alan Walker

Album: Have yourself a Merry Little Christmas- Kurt Nielsen & KORK

PAESI BASSI- Singoli: All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album: Blue & Lonesome – Rolling Stones

POLONIA- Singoli:Human – Rag’ n bone man

Album: Hard wired to self distruct – Metallica

PORTOGALLO- Singoli: Starboy – The Weeknd ft Daft Punk

Album: Carminho canta Tom Jobim- Carminho

REPUBBLICA CECA- Singoli: All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album: You want it darker – Leonard Cohen

ROMANIA- Singoli:Human – Rag’ n bone man

RUSSIA- Singoli: Tvoi glaza- Loboda

SAN MARINO – Airplay: 24 k Magic – Bruno Mars

SERBIA- Singoli: Pusti svijet- Alexandria (Slavi)/Cheap thrills – Sia ft Sean Paul (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli: Starboy – The Weeknd ft Daft Punk

SLOVENIA- Singoli:To mi je vsec- Nina Puslar (nazionali)/Can’t stop the feeling- Justin Timberlake (internazionali)

SPAGNA- Singoli: Chantaje – Shakira ft Maluma

Album:Quitate las gafas – Melendi

SVEZIA- Singoli: I don’t wanna live forever – Zayn & Taylor Swift

Album: Blue & Lonesome – Rolling Stones

SVIZZERA-Singoli:Rockabye – Clean Bandit ft Sean Paul & Anne Marie

Album: Blue & Lonesome – Rolling Stones

UCRAINA- Singoli: Osin -Okean Elzy

UNGHERIA: Singoli:Ugyanugy – Akos

Album: Dolgozzátok fel! – Tankcsapda