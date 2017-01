Annata nerissima per la Francia dal punto di vista delle vendite. Nessun brano infatti – per la prima volta nella storia- è riuscito nel 2016 appena trascorso a superare le 100 mila copie, soglia che in Francia non arriva disco di platino (150000), tanto che quelli assegnati anche in Francia ormai da tempo contengono anche gli streaming: è il caso di praticamente tutti i primi 20 brani. Per dare le dimensioni del crollo di vendite, nel 2015 erano stati sei i brani sopra le 100000 copie.

Vince l’anno solare, come prevedibile “This girl” del dj francese esordiente Kungs, insieme agli australiani Cookin’ on 3 Burners. Francia ormai non più sciovinista sul fronte dei singoli con un solo brano in francese, cantato da una canadese (Céline Dion), due soli francesi, con pezzi in inglese. In compenso, la chart degli album che incorona il doppio disco di diamante per Renaud, ha 8 francesi su 10 e 10 francofoni su 10 in classifica.

TOP 10 SINGOLI PIU’ VENDUTI IN FRANCIA NEL 2016

1. Kungs vs Cookin’ on 3 Burners – “This Girl” (97.700 copie)

2. Imany – “Don’t Be So Shy” (95.300 copie)

3. Sia – “Cheap Thrills” (93.400 copie)

4. Justin Timberlake – “Can’t Stop the Feeling!” (76.200 copies)

5. Céline Dion – “Encore un soir” (72.100 copie)

6. Twenty One Pilots – “Stressed Out” (64.200 copie)

7. Matt Simons – “Catch and Release” (63.700 copie)

8. Alan Walker – “Faded” (63.400 copie)

9. Jain – “Come” (60.200 copie)

10. Drake – “One Dance” (60.200 copie)

TOP 10 ALBUM PIU’ VENDUTI IN FRANCIA NEL 2016

1. Renaud – Renaud (500000 copie)

2. Céline Dion – Encore un soir

3. Kids United – Un monde meilleur

4. Kids United – Tout le bonheur du monde

5. M. Pokora – My Way

6. Kendji Girac – Ensemble

7. Maître Gims – Mon cœur avait raison

8. PNL – Dans la légende

9. Christophe Maé – L’Attrape-rêves

10. Jul – My World