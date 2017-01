Charts 2016: in Italia disastro ‘nostrano’ nei singoli, riscatto negli album

La morte della musica italiana è sancita dalla top 10 delle classifiche di vendita in Italia nel 2016: c’è un solo singolo italiano ed è “Vorrei ma non posto” di J Ax e Fedez e già questo basterebbe per suonare il de profundis. Ma a rendere ancora più profonda la ferita è il fatto che che se scendiamo sino alla top 20 c’è un altro solo singolo italiano ed è (sic!) “Andiamo a comandare” di Fabio Rovazzi, undicesimo. Uno solo ancora nella top 40, è “Comunque andare” di Alessandra Amoroso, trentunesimo.

Parziale riscatto negli album, con nove produzioni italiane su 10 nella top 10 con i grandi nomi che comunque riescono a lasciare il segno. Sanremo vince come preventivabile la classifica delle compilation, mentre i dischi in vinile incoronano David Bowie.

Top 10 dei singoli più venduti in Italia

1. Cheap Thrills – Sia

2. Faded- Alan Walker

3. Sofia- Alvaro Soler

4. Hymn for the weekend- Coldplay

5. Vorrei ma non posto – J ax & Fedez

6. Duele el corazón- Ennrique Iglesias ft Wisin

7. I took a pill in Ibiza – Mike Posner

8. One dance- Drkae ft Wizkid & Kyla

9. 7 years -Lukas Graham

10. Ginza – J Balvin

Top 10 degli album più venduti in Italia nel 2016

1. Le migliori- Minacelentano

2. Il mestiere della vita- Tiziano Ferro

3. Made in Italy – Ligabue

4. Vasconostop- Vasco Rossi

5. Vivere a colori – Alessandra Amoroso

6. Laura Xmas – Laura Pausini

7. Passione maledetta – Modà

8. A head Full of dreams – Coldplay

9. Black cat- Zucchero

10. 0+ – Benji & Fede

Top 10 degli album in vinile più venduti in Italia nel 2016

1. Blackstar – David Bowie

2. Le migliori- Minacelentano

3. The dark side of the moon – Pink Floyd

4. Black cat- Zucchero

5. The wall- Pink Floyd

6. Back to bkalck – Amy Winehouse

7. Led Zeppelin 4 – Led Zeppelin

8. Pooh 50 – Pooh

9. Random Access Memories – Daft Punk

10. Wish you were here- Pink Floyd

Top 10 delle compilation più vendute in Italia nel 2016

1. Sanremo 2016

2. Amiche in arena

3. Hot party Summer 2016

4 Radio Italia DSummer Hits 2016

5. Alex & Co.We are one (Colonna sonora Originale)

6. Love 2016

7. Papeete Beach Compilation volume 25

8. Kiss Kiss Play Summer 2016

9. Masha & Orso (Colonna sonora Originale)

10.Zecchino D’oro 59.edizione.