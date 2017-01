“Alles gut”, l’esordio della giovane Lucie Fischer

Arriva un nome nuovo nel panorama della musica internazionale. Lei si chiama Lucie Fischer e questa è “Alles gut”, la canzone che segna il suo esordio discografico. Una powerballad interessante, dal sound assolutamente attuale per lei che arriva da The Voice of Germany: ha infatti preso parte all’ultima edizione, nel team di Andreas Bourani, uscendo ad un passo dalla finale.

Per lei un’avventura solista che arriva dopo una prima parte passata a cantare con una band, Lilie Rubin e una serie di cover band tedesche che le hanno consentito di forgiarsi soprattutto live, situazione che oggi è importante quanto l’esperienza discografica.

Arriva da Wiesbaden nell’Assia e la sua popolarità sta crescendo, non solo per nella sua regione ma anche a livello nazionale, anche grazie al suo aspetto assai caratteristico e agli occhiali. Ma a giudicare da questo primo singolo, potrebbe venir fuori un buon talento.