Festival di Sanremo 2017, Maria De Filippi insieme a Conti. Le cover degli artisti

Sarà Maria De Filippi a condurre l’edizione 2017 del festival di Sanremo. Oggi l’annuncio – ma nonostante le smentite di rito la notizia era già ufficiosa da giorni – durante la conferenza stampa di presentazione della rassegna. La conduttrice di Amici, ha sottolineato Carlo Conti, parteciperà a titolo gratuito. Ne esce una conferenza stampa tutta incentrata sul volto di Canale 5, con poche altre informazioni e nessuna menzione sul fatto che il vincitore rappresenterà l’Italia ad Eurovision.

L’ultima volta che la milanese aveva messo piede sul palco dell’Ariston era stata nella serata finale del 2009, in cui vide un proprio ex allievo, Marco Carta. Maria De Filippi ha promesso un profilo basso. Ci riuscira? Difficile dirlo. Annunciati anche gli ospiti: Tiziano Ferro, Ricky Martin, Mika, Rag’n’Bone Man e Giorgia (autrice del brano di Sergio Sylvestre).

Due le celebrazioni previste: i 50 anni dalla morte di Tenco e il 30 da quella di Claudio Villa. Per questo motivo non saranno eseguite loro canzoni nella serata cover del giovedì, della quale qui sotto trovate le canzoni, annunciate sempre oggi. Confermato il Dopofestival a Villa Ormond, al quale dovrebbero partecipare come ospiti i La Rua, esclusi dai Giovani nonostante l’ottimo pezzo e confermata anche l’anteprima: conduttore di quest’ultima Federico Russo, del primo Nicola Savino, la Gialappa’s Band e Ubaldo Pantani. Al termine di ogni puntata, ci sarà un collegamento con la sala stampa e l’immancabile Rocco Tanica.

Al Bano “Pregherò”

Alessio Bernabei Un giorno credi

Bianca Atzei “Con il nastro rosa”

Chiara “Diamante”

Clementino “Svalutation”

Elodie “Quando finisce un amore”

Ermal Meta “Amara terra mia”

Fabrizio Moro “La leva calcistica della classe ’68”

Fiorella Mannoia “Sempre e per sempre”

Francesco Gabbani “Susanna”

Gigi D’Alessio “L’immensità”

Giusy Ferreri “Il paradiso”

Ludovica Comello “Le mille bolle blu”

Marco Masini “Signor tenente”

Michele Bravi La stagione dell’amore

MIchele Zarrillo “Se tu non torni”

Nesli e Paba “Ma il cielo è sempre più blu

Raige e Giulia Luzi “C’era un ragazzo…”

Ron “Insieme a te non ci sto più”

Paola Turci “Un’emozione da poco”

Samuel “Ho difeso il mio amore”

Sergio Sylvestre “La pelle nera”