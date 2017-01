Victoires de La Musique 2017: ecco tutte le nominations

Tutto pronto per l’edizione 2017 delle Victoires de La Musique, l’altro oscar della musica francese, quello che è assegnato dalla AFP, l’associazione fonografica francese. Appuntamento il 10 febbraio alle 20.50 su France 2. Le nominations sono online e votabili sul sito dell’emittente, a questo link. Parecchie sorprese, come spesso capita in questa cerimonia. Manca per esempio M Pokora, nonostante il suo album “My way” sia tuttora in testa alla classifica, e lui non l’ha presa bene. Manca DJ Snake (ma anche David Guetta, con quindi probabile campo libero a Kungs sul fronte elettronico). Due nomination anche per l’ultimo rappresentante eurovisivo Amir (già trionfatore agli NRJ Awards), tre per Jain, mentre si segnala la nomination, al rientro sulle scene per Veronique Sanson

Artiste masculin

Benjamin Biolay

Renaud

Vincent Delerm

Artiste féminine

Imany

Jain

Véronique Sanson

Album révélation

Amir – “Au coeur de moi”

Claudio Capéo – “Claudio Capéo”

Radio Elvis – “Les conquêtes”

Révélation scène

Broken back

L.E.J.

Minuit

Album de chansons

Benjamin Biolay – “Palermo Hollywood”

Julien Doré – “&”

Christophe Maé – “L’attrape-rêves”

Album rock

Mickey 3D – “Sebolavy”

Louise Attaque – “Anomalie”

La Femme – “Mystère”

Album de musiques urbaines

Jul – “My World”

Georgio – “Hera”

Kool Shen – “Sur le fil du rasoir”

Album de musiques du monde

Rokia Traoré – “Né so”

Calypso Rose – “Far From Home”

Acid Arab – “Musique de France”

Album de musiques électroniques ou dance

Justice – “Woman”

Kungs – “Layers”

Jean-Michel Jarre – “Electronica 2”

Chanson originale

Amir – “J’ai cherché”

MHD – “A Kele Nta”

Véronique Sanson – “Et je l’appelle encore”

Vianney – “Je m’en vais”

Spectacle musical/Tournée/Concert

Jain

Ibrahim Maalouf

Nekfeu

Vidéoclip

Yael Naïm – “Coward”

Jain – “Makeba”

Cassius – “The Missing”