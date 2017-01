Charts (15/1/2017): Ed Sheraan ritorna ed è subito padrone

Ed Sheeran comincia l’avventura verso il nuovo album portando in testa alle classifiche il primo singolo che lo anticipa, vale a dire “Shape of you”. Subito al comando in mezza Europa e anche le classifiche italiane rispondono presente, piazzando il pezzo al primo posto. Ci si avvia dunque nelle prossime settimane, ad un probabile dominio incontrastato.

ALBANIA:Singoli: Ayo – Dhurata Dora & DJ Geek

Album: Rapsodët N’rap T’sotit -Mc Kresha & Lyrical Son

AUSTRIA: Singoli: Alone – Alan Walker

Album: MTV Unplugged – Andreas Gabalier

BELGIO- Singoli: Hey baby – Dimitri Vegas & Like Mike vs Diplo ft Deb’s Daughter (Fiandre)/ Rockabye – Clean Bandit ft Sean Paul & Anne Marie(Vallonia)/Si jamais j’oublie – Zaz(Germanofono)

Album: You want it darker – Leonard Cohen(Fiandre) /My way – M Pokora(Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Istanbul- Dj Vulkan Uca & Merih Gurluk

CIPRO – Singoli: Rockabye – Clean Bandit ft Sean Paul & Anne Marie

CROAZIA- Singoli: 100 ljudi – Massimo (slavi)/ Ready or not – Laura Mvula (internazionali)

Album: Moderna zena- Jelena Rozga (slavi)/You want it darker – Leonard Cohen(internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Rockabye – Clean Bandit ft Sean Paul & Anne Marie

Album: Starboy -The Weeknd

ESTONIA – Singoli: Alone- Alan Walker

FINLANDIA- Singoli: Hukutaan – Artu Lindemann

Album: Starboy -The Weeknd

FRANCIA- Singoli: Shape of you – Ed Sheeran

Album:L’ovni – Jul

GERMANIA –Singoli: Shape of you – Ed Sheeran

Album: Jetzt geht’s richtig los- Klubbb3

GRAN BRETAGNA- Singoli:Shape of you – Ed Sheeran

Album: Glory days – Little Mix

GRECIA- Singoli: Way down we go – Kaleo

Album: Gia panta – Pantelis Pantelidis

IRLANDA- Singoli: Shape of you – Ed Sheeran

Album: X – Ed Sheeran

ISLANDA- Singoli:Ég verð að komast aftur heim – A moti sol

Album: Enjoy -Mugison

ITALIA-Singoli: Shape of you – Ed Sheeran

Album: Le migliori -Minacelentano

LETTONIA- Singoli: Rockabye – Clean Bandit ft Sean Paul & Anne Marie

LITUANIA- Singoli: I feel it coming – The Weeknd ft Daft Punk

LUSSEMBURGO- Singoli: Shape of you – Ed Sheeran

MALTA – Singoli: Rockabye – Clean Bandit ft Sean Paul & Anne Marie

NORVEGIA- Singoli:Shape of you – Ed Sheeran

Album: Starboy – The Weeknd

PAESI BASSI- Singoli:Shape of you – Ed Sheeran

Album: Control- Kensington

POLONIA- Singoli:Magic symphony – C Bool ft Giang Pham

Album: Number ones – Micheal Jackson

PORTOGALLO- Singoli: I feel it coming- The weeknd ft Daft Punk

Album: Moura – Ana Moura

REPUBBLICA CECA- Singoli: Rockabye – Clean Bandit ft Sean Paul & Anne Marie

Album: Starboy – The Weeknd

ROMANIA- Singoli:Rockabye – Clean Bandit ft Sean Paul & Anne Marie

RUSSIA- Singoli: Tvoi glaza- Loboda

SAN MARINO – Airplay: Human – Rag’n Bone Man

SERBIA- Singoli: Pusti svijet- Alexandria (Slavi)/Rockabye – Clean Bandit ft Sean Paul & Anne Marie (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli: Rockabye – Clean Bandit ft Sean Paul & Anne Marie

SLOVENIA- Singoli:Mucki, srcki, risanke an snadoled – Small Tokk (nazionali)/Rockabye – Clean Bandit ft Sean Paul & Anne Marie (internazionali)

SPAGNA- Singoli: Chantaje – Shakira ft Maluma

Album:Quitate las gafas – Melendi

SVEZIA- Singoli: Shape of you – Ed Sheeran

Album: Lasse Stefanz 50 th anniversary (1967-2017) – Lasse Stefanz

SVIZZERA-Singoli:Rockabye – Clean Bandit ft Sean Paul & Anne Marie

Album: Blue & Lonesome – Rolling Stones

UCRAINA- Singoli: Osin -Okean Elzy

UNGHERIA: Singoli:Human – Rag’ n bone man

Album: Dolgozzátok fel! – Tankcsapda