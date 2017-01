Aspettando Sanremo/3: 10 big internazionali in gara senza fortuna

Al Festival di Sanremo si sono spesso esibiti in concorso artisti stranieri, sia cantando in italiano che in lingue differenti. Alcuni hanno persino vinto, molti, soprattutto quelli arrivati sul palco come star affermate a livello internazionale, hanno miseramente fallito. Non sempre meritandolo. Ecco una carrellata di 10 di loro.

1) Sonny & Cher – Il cammino di ogni speranza (1967)

Cher e Sonny Bono, coppia nella vita e nell’arte, nel 1967 hanno già all’attivo un album di enorme successo negli Stati Uniti e un secondo meno fortunato ma che comunque aveva sfornato un singolo dal top 10 “The beat goes on”. L’anno prima Cher da sola aveva avuto un ottimo successo in Italia, trascinata dalla hit “Bang bang”. L’occasione è buona per lanciarli a Sanremo, con “Il cammino di ogni speranza”, nella doppia esecuzione con Caterina Caselli. Il brano non entra nemmeno in finale. Sonny è deceduto nel 1998, sulla carriera di Cher c’è poco da dire.

2)Mocedades- Addio Amor (1973)

I giornali italiani non conoscono i Mocedades ma in Spagna il gruppo basco è già all’apice della carriera e solo due mesi dopo questa partecipazione sanremese sfiorano la vittoria all’Eurovision, anche qui fra lo scherno e l’indifferenza dell’Italia che li considera nessuno. Questo brano, che qui sentite nella versione spagnola (dove è destinato a raccogliere consensi) non entra nemmeno in finale. I Mocedades, vincitori anche di un Latin Grammy e dominatori incontrastati ancora per tutto il decennio, oggi sono scissi in due gruppi vocali: quello col nome originale e quello denominato “El consorcio”, con i componenti originari divisi nelle due line up. Cantano ancora.

3) Sole giallo -Middle of the road (1974)

Nel 1974 gli scozzesi Middle of The road arrivano a Sanremo con all’attivo tre enormi successi discografici, tutti nel 1971 (“Chripy Chirpy Cheep”, “Tweedle Dee, Tweedle Dum” e “Soley Soley”) e poi una leggera discesa. Sanremo è l’occasione per riprendere l’onda lunga della british invasion e rilanciarsi anche in Italia ma l’operazione fallisce: “Sole giallo”, scritta da Pino Donaggio, entra in finale, ma è ultima al traguardo. Il gruppo si è sciolto nel 1976, la leader Sally Carr è ancora in attività.

4) Ah l’amore – Mouth and Mac Neal (1974)

Anno d’oro, per le presenze straniere, il 1974. Gli olandesi sono fra i gruppi vocali più in voga all’inizio del decennio, grazie ad un paio di grossi colpi discografici ed un album di enorme successo che li fa entrare anche nella chart americana. “Ah l’amore” è cantato in inglese con ritornello in italiano ed è questo, probabilmente, che penalizza un bel pezzo, alla fine undicesimo. L’ottima lungimiranza italiana: due mesi dopo vanno sul podio ad Eurovision. Nel pieno del successo, il duo si scioglie tre anni dopo: entrambi ritentano la carriera (il primo in duo con la moglie), ma soltanto a Maggie Mac Neal va bene. Nel 1980 sarà ancora ad Eurovision. Lui è deceduto nel 2004, lei è ancora in attività.

5) Il était une fois – Impazzirò (1979)

Altro caso di gruppo celebre fuori dall’Italia, gli Il était une fois sono per tutta la prima metà del decennio i padroni assoluti della varietè francese grazie a pezzi leggeri e alla carica di sensualità della cantante Joelle Mogensen. Quattro album, due di enorme successo, quando arrivano a Sanremo sono però già sul sunset boulevard e l’eliminazione dalla finale ne sancisce lo scioglimento. Joelle Mogensen fa in tempo a incidere un lavoro da solista, poi nel 1982, a soli 29 anni, viene trovata morta, per un edema polmonare, forse causato dall’uso di sostanze stupefacenti.

6) Plastic Bertrand- Ping Pong (1982)

L’uomo del successo planetario “Ca plaine pour moi” da qualche anno vive a Milano e solo l’anno prima aveva infilato un’altra hit come “Hula hoop”. Nel 1982 il cantante belga arriva a Sanremo con “Ping pong” e a cantare in italiano non ci prova nemmeno: la sua è la prima e unica canzone in francese del concorso. Quando nel 1987 rappresenterà il Lussemburgo ad Eurovision, la differenza vocale è poca. Ma il pezzo è assai più scarso e lui affonderà. Oggi vive di partecipazioni televisive, è stato anche giudice in un talent show e più volte conduttore tv.

7) Lene Lovich – Blue Hotel (1982)

Un’aliena al festival. Lene Lovich nel 1982 è già una stella della new wave internazionale, con brani e album ai primi posti in classifica in mezza Europa, nei suoi Stati Uniti e persino in Australia. Da noi è poco conosciuta e forse è per questo che a Ravera viene in mente di metterla in gara, invece che farla esibire come superospite, come meriterebbe. “Blue hotel” arriva ottava ed è un risultato enorme, ma il brano è talmente superiore a tutti gli altri in gara, che la posizione suona quasi come una bestemmia. Ma del resto, è l’anno di Vasco Rossi e Zucchero nei bassifondi… Lene Lovich canta ancora, pur se da oltre un decennio lontana dal mainstream.

8) Bertin Osborne- Eterna Malattia (1983)

Norberto Osborne detto Bertin, di nobile casata, è l’ultima scoperta del produttore italiano Danilo Vaona, che due anni prima gli aveva consentito di sbancare le classifiche spagnole con pezzi scritti da giganti come Camilo Sesto e Juan Carlos Calderon che poi riproporrà in italiano. Nel 1983, nel bel mezzo del delirio ormonale delle donne nostrane, questa partecipazione sanremese. Il pezzo, firmato da Enzo Malepasso, chiude con un medio quattordicesimo posto. Osborne ha continuato a cantare con enorme successo in Spagna e in Sudamerica per un buon trentennio, passando poi a una carriera prettamente televisiva.

9) Noa – Un discorso in generale (2006)

La grande interprete israeliana, nota in tutto il mondo per le sue canzoni contro la guerra e per la pace fra Israele e Palestina – che le sono valse anche minacce di morte – arriva al Festival di Sanremo insieme al cantautore e jazzista milanese Carlo Fava e a quartetto d’archi campano Solis String Quartet. “Un discorso in generale”, scritta dallo stesso Fava è una perla come poche se ne sono sentite a Sanremo. Incluso nella sezione gruppi, viene scaraventato fuori alla prima esibizione. Vince il Premio della Critica, ma mai come stavolta è una consolazione.

10) Lara Fabian- Voce (2015)

Venti milioni di dischi nel mondo e una fama smisurata in tutto il mondo, la belga naturalizzata canadese, di origine italiana Lara Fabian sbarca a Sanremo in occasione dell’uscita di un album che vorrebbe farla conoscere anche nel nostro paese, dove in tanti non sanno nemmeno chi sia. Purtroppo però “Voce” è un pezzo debole e lei incappa anche in una performance vocale non all’altezza di quelle che le hanno fatto guadagnare la fama nel mondo. L’eliminazione e il mancato ingresso in finale sono un tonfo incredibile, ma purtroppo meritato.