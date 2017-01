Thegiornalisti, il nuovo fenomeno della musica pop d’autore italiano

A volte succede. La popolarità che arriva al quarto album, dopo quasi dieci anni di carriera passata a suonare nei palchi di mezza Italia, spesso e volentieri sold out. Thegiornalisti sono il nuovo fenomeno pop italiano e a sentire le loro cose, diremmo meritatamente. Fanno parte di quella schiera di nuove band che meriterebbero più spazio nel mainstream, come Eugenio in via di Gioia e Lo stato Sociale, ormai sdoganati dal fenomeno indie, ma non ancora abbastanza noti da poter consentire loro di essere tenuti in considerazione per Sanremo, per esempio (anche se pare che una loro canzone sia stata presentata).

L’ultimo lavoro, “Completamente sold out”, che dà anche il nome al tour è accompagnato dal singolo “Completamente”, una delle cose migliori uscite nel 2016 appena concluso, che anche grazie ad una evoluzione musicale verso sonorità più pop e meno indie, hanno guadagnato anche molto pubblico ulteriore. Ma anche “Fine dell’estate”, del primo lavoro, pur assai diversa era interessantissima e raccolse l’interesse di Radio Deejay.

Un nome, quello della band, non scelto a caso: deriva infatti dall’intento di raccontare e riportare nei testi delle canzoni la quotidianità il più vicino e obiettivo possibile alla realtà, come fanno, appunto, i giornalisti quando descrivono le notizie. “Tra la strada e le stelle” è l’altro singolo, anche questo interessante. E intanto, in attesa che il mainstream si interessi di loro, c’è già del gossip: un presunto flirt, di cui scrivono le cronache di settore, fra il leader Tommaso Paradiso ed Emma. Ma loro, smentiscono…