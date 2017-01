L’Eurovision Song Contest l’ha consacrata ormai artista internazionale ed ora ha una grande occasione per mettere a frutto il settimo posto che gli ha portato “LoveWave”. Parliamo di Iveta Mukuchyan, che a 31 anni arriva al primo album “IvaVerse“, dopo aver vinto il premio come artista armena dell’anno, un riconoscimento assegnato ogni anno agli artisti armeni per il mondo.

Ormai da tempo residente in Germania, dove fu lanciata da The Voice, ha appena pubblicato l’interessantissima “Keep on lying”, che mostra come la musica contemporanea, compresa quella più sofisticata e meno immediata come questo dream pop, abbia ormai abbattuto ogni confine.

Non è comunque la prima volta che parliamo di lei al di fuori di Eurovision, ce n’eravamo interessati qualche mese prima. Sempre a proposito di pop estremamente europeo, l’invito è ad ascoltare l’altrettanto recente “Amena” che lei canta nella sua lingua madre, l’armeno. Anche qui, il livello è altissimo. Musica davvero senza barriere, perchè se è vero che l’inglese è il moderno esperanto, non è mai la lingua a fare la differenza. Questi pezzi ne sono la prova.