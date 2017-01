“Thousand suns”, la sfida pop di Padre Damiàn Montes

Ne avevamo parlato tempo fa, in occasione della sua partecipazione a La Voz dove colpì i giudici per la sua storia e per la sua passione per la musica, ora torniamo a scrivere di Padre Damiàn Montes, trentenne sacerdote di Granada. “Thousand suns” è la canzone con cui ha tentato – senza riuscirci – la scalata ad Eurovision in quota Spagna.

Un pezzo moderno, fresco, che rientra nei canoni del pop europeo, scritta da un team svedese con a capo Andrea Ohrn dei Gravitonas. E’ ancora in attesa del primo album ma lui si sta già facendo notare per alcune sue cover, come quella di “Story of my life” degli One Direction ma anche per il fatto che canta a scopo benefico: “Nada imposible” che trovate in fondo, il cui ricavato è andato interamente a beneficio del progetto “Microempresas”a cura di una ONG che si batte per la tratta delle donne e l’emarginazione in Messico.

Sacerdote in servizio al Santuario del perpetuo soccorso di Madrid e precedentemente missionario in India, nella sua formazione è passato anche dall’Italia e non è assolutamente un novizio della musica: nipote d’arte (sua nonna era una celebre ballerina flamenca), ha infatti studiato canto in un conservatorio di Madrid e danza e recitazione in altrettante scuole, mentre proseguiva la formazione teologica.

Non è solo un tentativo velleitario, il suo: Padre Damiàn ha buone potenzialità canore e anche i migliori autori europei sembrano essersi accorti di lui. Vedremo dunque quale strada prenderà la sua passione artistica anche perchè lui intende conciliarla col sacerdozio.