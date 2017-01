Charts (22/1/2016): ancora protagonista Ed Sheeran

Prosegue la marcia in testa alla classifica di “Shape of you“, il nuovo singolo di Ed Sheeran, che settimana dopo settimana guadagna primati, avviandosi a diventare ben presto la canzone piùù venduto d’Europa. Tengono ancora i Clean Bandit, mentre fra gli album exploit per la band britannica dei The XX. In Italia primo numero uno in carriera per il cantautore romano Mannarino.

ALBANIA:Singoli: Ex – Gent Fatali

Album: Rapsodët N’rap T’sotit -Mc Kresha & Lyrical Son

AUSTRIA: Singoli: Shape of you – Ed Sheeran

Album: Neujahrkonzert 2017- Wienwr Philharmoniker Orchestra diretta da Gustavo Dudamel

BELGIO- Singoli: Shape of you – Ed Sheeran (Fiandre)/ Rockabye – Clean Bandit ft Sean Paul & Anne Marie(Vallonia)/Mein leben ist die freiheit – Unheilig(Germanofono)

Album: I see you – The XX(Fiandre) /My way – M Pokora(Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Istanbul- Dj Vulkan Uca & Merih Gurluk

CIPRO – Singoli: Rockabye – Clean Bandit ft Sean Paul & Anne Marie

CROAZIA- Singoli: 100 ljudi – Massimo (slavi)/ Human – Rag’n bone Man (internazionali)

Album: Moderna zena- Jelena Rozga (slavi)/You want it darker – Leonard Cohen(internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Shape of you – Ed Sheeran

Album: Starboy -The Weeknd

ESTONIA – Singoli: Alone- Alan Walker

FINLANDIA- Singoli: Shape of you – Ed Sheeran

Album: Starboy -The Weeknd

FRANCIA- Singoli: Shape of you – Ed Sheeran

Album:L’ovni – Jul

GERMANIA –Singoli: Shape of you – Ed Sheeran

Album: I see you- The XX

GRAN BRETAGNA- Singoli:Shape of you – Ed Sheeran

Album: I see you – The XX

GRECIA- Singoli: Way down we go – Kaleo

Album: Gia panta – Pantelis Pantelidis

IRLANDA- Singoli:Shape of you – Ed Sheeran

Album: I see you- The XX

ISLANDA- Singoli:Ég verð að komast aftur heim – A moti sol

Album: Enjoy -Mugison

ITALIA-Singoli: Shape of you – Ed Sheeran

Album: Apriti cielo- Mannarino

LETTONIA- Singoli: Rockabye – Clean Bandit ft Sean Paul & Anne Marie

LITUANIA- Singoli:Alone – Alan Walker

LUSSEMBURGO- Singoli: Shape of you – Ed Sheeran

MALTA – Singoli: Rockabye – Clean Bandit ft Sean Paul & Anne Marie

NORVEGIA- Singoli:Shape of you – Ed Sheeran

Album: This is acting – Sia

PAESI BASSI- Singoli:Shape of you – Ed Sheeran

Album: I see you- The XX

POLONIA- Singoli:Magic symphony – C Bool ft Giang Pham

Album: Number ones – Micheal Jackson

PORTOGALLO- Singoli: Shape of you – Ed Sheeran

Album: Moura – Ana Moura

REPUBBLICA CECA- Singoli: Shape of you – Ed Sheeran

Album: Starboy – The Weeknd

ROMANIA- Singoli:Rockabye – Clean Bandit ft Sean Paul & Anne Marie

RUSSIA- Singoli: Tvoi glaza- Loboda

SAN MARINO – Airplay: Human – Rag’n Bone Man

SERBIA- Singoli: Njemica – Sassja (Slavi)/Rockabye – Clean Bandit ft Sean Paul & Anne Marie (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli: Shape of you – Ed Sheeran

SLOVENIA- Singoli:Tebe imam – Nina Puslar & Jan Plesteniak (nazionali)/Human – Rag ‘n Bone Man (internazionali)

SPAGNA- Singoli: Chantaje – Shakira ft Maluma

Album:Quitate las gafas – Melendi

SVEZIA- Singoli: Shape of you – Ed Sheeran

Album: Lasse Stefanz 50 th anniversary (1967-2017) – Lasse Stefanz

SVIZZERA-Singoli:Shape of you – Ed Sheeran

Album: Patina – Kaiser & Dimitri

UCRAINA- Singoli: My way – Calvin Harris

UNGHERIA: Singoli:Shape of you – Ed Sheeran

Album: Dolgozzátok fel! – Tankcsapda