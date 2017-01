Eurovision 2017, 15 artisti selezionati: la situazione

Prosegue la marcia di avvicinamento all’Eurovision Song Contest 2017, in programma il 9,11 e 13 maggio prossimi all‘International Exhibition Centre di Kiev, in Ucraina. Fra finali nazionali e scelte interne sono già 14 su 43 i paesi che hanno designato l’artista, alcuni anche con la relativa canzone. Qui sotto trovate le scelte fatte dai paesi al momento dell’ultimo nostro post, ma la macchina viaggia spedita.

L’Albania ha visto vincere il Festivali I Kenges la kosovara Lindita Halimi. Ventisette anni, la cantante è nota per aver preso parte prima alla versione albanese di Idol, quindi all’ultima edizione di American Idol. Il suo brano “Bote” potrebbe anche subire il passaggio alla lingua inglese.

Lunga selezione per l’Armenia, che però ha scelto soltanto la cantante: si tratta di Artsvik, reduce da The Voice of Russia, dove è arrivata sino alle battles.

Il duo NAVI rappresenterà la Bielorussia dopo avere vinto nella finale nazionale bielorussa con il brano “Historyja majho žyccia”. Tre album all’attivo, se manterranno la promessa di cantare in bielorusso saranno i primi in assoluto nella storia del concorso.

Scelta sofisticata per la Georgia, la cui selezione è stata vinta da Tako Gachechiladze cantante ed attrice che si era già qualificata nel 2009 come parte degli Stephane & 3G, prima che la band fosse squalificata perchè il loro brano “We don’t wanna Put in” faceva chiari riferimenti al leader russo. E come potete leggere dalla scheda qui sotto, la cantante, che porterà il brano “Keep the faith” sta di nuovo facendo discutere.

La punta sul pop è sulla sensualità di Demy, un’artista della quale ci siamo già più volte interessati. Scelta interna per ERT.

Un altro nome importante, come negli ultimi anni, sul fronte del Montenegro, che ha prescelto internamente Slavko Kalezic, reduce dalla edizione “Adria” di X Factor (ovvero panslava, comprendente artisti di tutta l’area della ex Jusgoslavia), dove però si è fermato agli Home Visit. Un album all’attivo ma una ottima popolarità televisiva. Canterà il brano “Space”.

La prima delle Big 5, il Regno Unito, ha celebrato la sua finale con “You decide” e ne è uscito un pezzo sicuramente più vicino agli standard musicali britannici attuali, ma che probabilmente farà ancora fatica. Si tratta di “Never give up on you” di Lucie Jones, reduce da X Factor UK.

Ed è di ieri sera la finale finlandese, vinta assolutamente a sorpresa dal duo Norma John con “Blackbird”, un pezzo intenso.

