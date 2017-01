“Platinum”: alla scoperta di Jordan Gray Tall Dark Friend

Una rinascita musicale ed artistica, ma anche umana. La storia di Jordan Gray, cantante britannica che sta intraprendendo un percorso di transizione è particolarissima. Perchè già prima la musica era la sua carriera, con una band denominata Tall Dark Friend. Un progetto nato nel 2006, che oltre a portare 7 album e 5 vittorie nei premi per la musica indipendente, li ha fatti conoscere nel circuito.

Nel 2015, la doppia svolta. Via la band e il nome resta a Jordan Gray, che nel frattempo comincia il percorso di transizione e si iscrive anche alla versione britannica di The Voice. Approda nel talent show, all’interno del team capitanato da Paloma Faith ed è lì che la sua vocalità viene messa in risalto insieme alla sua immagine. Esce un Ep rap, “Cry for the camera” e parte la sua carriera solista e non solo.

Contemporaneamente ai progetti in solitario, forma anche un’altra band “The corridors”. “Platinum” è il suo ultimo singolo, preceduto da “Hang with the happiness”, cjhe faceva parte di “The baffled king”, il primo lavoro completo come Tall Dark Friend, uscito nel 2015.