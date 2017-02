Spagna, nel 2016 i più venduti sono Enrique Iglesias e Manuel Carrasco

Come sempre con molta calma, la Promusicae, la società fonografica spagnola ha diramato la lista dei brani e degli album più venduti nel 2016. Trionfo abbastanza scontato per Enrique Iglesias e Wisin la cui “Duele el corazon” è stata per diversi mesi in testa alla classifica, ma la top 10 regala un paio di sorprese come la presenza dei Morat, una band colombiana emergente recentemente spinta nel mainstream grazie ad una collaborazione con Paulina Rubio e il reggaton man panamense Joey Montana, titolare di una delle di estive spagnole, nella realtà uscita in America Latina l’anno prima. Fra gli album i giganti del pop spagnolo ci sono tutti (vince Manuel Carrasco), con alcuni artisti (Melendi, Dani Martin, David Bisbal, Vanesa Martin) tuttora ai primi posti in classifica, uno di questi, Melendi addirittura tuttora primo.

I 10 SINGOLI PIU’ VENDUTI IN SPAGNA NEL 2016

1.-Enrique Iglesias, Wisin / Duele el corazón

2.-Sia / Cheap Thrills

3.-Carlos Vives, Shakira / La Bicicleta

4.-Morat / Cómo te atreves

5.-Justin Bieber / Sorry

6.-Nicky Jam / Hasta el amanecer

7.-Drake, Wizkid, Kyla / One Dance

8.-Alan Walker / Fade

9.-Joey Montana / Picky

10.-Mike Posner / I Took a Pill In Ibiza (Seeb Remix)

I 10 ALBUM PIU’ VENDUTI IN SPAGNA NEL 2016

1. Manuel Carrasco/Bailar el viento

2. Melendi/Quitate las gafas

3. Adele/25

4. Dani Martin/ La Montana rusa

5. David Bisbal/Hijos del Mar

6. Malù/ Caos

7. Vanes Martin/ Munay

8. Sweet California/Head for the stars

9. Coldplay/A head full of dreams

10. Pablo Lopez /El Mundo y los amantes inocentes