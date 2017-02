“Wild forever”, il nuovo singolo di Sophie Ellis Bextor

Ritroviamo con piacere una delle artiste più brave e anche affascinanti del panorama musicale europeo, la britannica Sophie Ellis Bextor. “Wild forever” accompagna (è il quarto singolo uscito) l’album “Familia”, che pur avendo avuto discreti riscontri (dodicesimo posto assoluto, numero 3 della chart indie), non sta andando come i suoi precedenti lavori.

Aprrezzatissima da tutta una cerchia di fan, compresi quelli eurovisivi che la vorrebbero in campo, lei ha sempre però rifuggito il mainstream sfrenato, concentrandosi su poche apparizioni e molti live: la scorsa settimana era comunque nel panel di commentatori della finale inglese. Curioso, se vogliamo per un’artista che ha dichiarato di non voler partecipare per paura della pressione.

Il brano comunque funziona e questo album ha pezzi di qualità come “Come with us”, di cui parlammo lo scorso agosto, e “Crystallise” che la riportano un po’ alle sonorità degli esordi che tanto le avevano portato bene. Certamente la scelta di passare ad una piccola label indipendente aiuta a scegliere meglio le canzoni da inserire nel disco.