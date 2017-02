“Aqualung”, il ritorno in pista di Miss Li

Non è per nulla immediato, ma la qualità è talmente alta che merita assolutamente una citazione. “Aqualung” è l’ultimo singolo di Miss Li, al secolo Linda Carlsson, cantautrice svedese dai suoni raffinati e dai testi mai banali, che preferisce le produzioni di livello al facile successo commerciale. Soprattutto, è fra le poche che in Svezia si staccano da un certo sound standard.

Esce solo in singolo, per ora, dopo tre anni di silenzio e dopo il buonissimo riscontro di “Wolves”, l’album suo migliore a livello di vendita, che raggiunse il secondo posto. La radio svedese ha già cominciato a suonare il pezzo e lei sta facendo il giro delle tv.

L’Italia la conobbe due anni fa, quando sbarcò anche da noi – con due anni di ritardo – “Plastic faces”, il suo miglior singolo: noi ne parlammo qui. Per lei anche la soddisfazione di vedere alcune sue canzoni usate in spot pubblicitari della tv statunitense, che comunque per un artista nordeuropeo non è cosa esattamente comune.