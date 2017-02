Euromusica Italian Awards le votazioni proseguono

Proseguono le votazioni per gli Euromusica Italian Awards 2016, che da quest’anno cambiano: da quest’anno si votano gli artisti emergenti, intendendo per tali quelli all’esordio e quelli con una o due produzioni all’attivo che però salgono quest’anno alla ribalta. Quattro categorie:

Miglior brano d’esordio: abbiamo selezionato 20 proposte italiane uscite nel 2016 che rappresentano altrettanti singoli d’esordio.

Rivelazioni maschile, femminile e gruppo dell’anno: in questo caso abbiamo preso in considerazione non solo gli esordienti ma coloro che alla prima, seconda o terza produzione, hanno trovato il successo o la ribalta mediatica per vari motivi nel 2016 appena trascorso.

Avete per ogni categoria un solo voto a disposizione. Nella playlist potete ascoltare i brani che la nostra redazione ha selezionato.

MIGLIOR BRANO D’ESORDIO

RIVELAZIONE MASCHILE DELL’ANNO

RIVELAZIONE FEMMINILE DELL’ANNO