Festival di Sanremo 2017: ecco tutti gli album in uscita e la compilation

Ecco la lista degli album che sono in uscita nei prossimi giorni e nelle prossime settimane per quanto riguarda gli artisti partecipanti al prossimo Festival di Sanremo che parte domani sera. Va meglio rispetto al passato, con meno repackaging e solo un Campione, Bianca Atzei, che al momento non ha album in uscita. Fra i giovani, non ci sono ancora informazioni relativamente alla sola Marianne Mirage.

COMPILATION

Sarà la Universal ad editare quest’anno la compilation: i brani saranno 46, per un doppio album: 21 Campioni (manca Bianca Atzei: come al solito Baraonda non concede i diritti), le 8 nuove proposte, le 16 cover dei Campioni e “Tutta la vita questa vita”, la canzone dei La Rua che non ha superato la finale di Sarà Sanremo e che è stata scelta come sigla del Festival. Uscita: Giovedi 9

CAMPIONI

Al Bano – Di Rose e di spine (Sony Music) – Doppio album: Disco 1 – 13 Inediti + la cover di Sanremo, Disco 2- successi sanremesi di Al Bano- Uscita 10 Febbraio

(Baraonda) – Alessio Bernabei (Warner Music) – album di inediti in uscita fra fine marzo e inizio aprile

– Anime di carta (Universal) – (notizie qui) Chiara – Nessun posto è casa mia (Sony Music)- Uscita: 24 Febbraio

– Nessun posto è casa mia (Sony Music)- Clementino – Vulcano (Universal)- inediti – Uscita: Marzo

Vulcano (Universal)- inediti – Lodovica Comello (Universal) – inediti- Uscita: Primavera

(Universal) – inediti- Gigi D’Alessio – 24 febbraio 1967 (Sony Music) – inediti – Uscita: 24 Febbraio

– 24 febbraio 1967 (Sony Music) – inediti – Elodie – Tutta colpa mia (Universal): inediti, un duetto – Uscita: 17 Febbraio

– Tutta colpa mia (Universal): inediti, un duetto – Giusy Ferreri – Girotondo (Sony Music) – inediti- Uscita: 3 Marzo

– Girotondo (Sony Music) – inediti- Francesco Gabbani – Occidentali’s Karma (Sony BMG) – Uscita: fine aprile

– Occidentali’s Karma (Sony BMG) – Fiorella Mannoia – Combattente edizione speciale (Sony Music)- Doppio album: Disco uno repackaging + inedito di Sanremo, disco 2 successi sanremesi della Mannoia in versione live + cover “La Cura” di Battiato + Cover di Sanremo- Uscita: 10 Febbraio

– Combattente edizione speciale (Sony Music)- Doppio album: Disco uno repackaging + inedito di Sanremo, disco 2 successi sanremesi della Mannoia in versione live + cover “La Cura” di Battiato + Cover di Sanremo- Marco Masini – Spostato di un secondo (Sony Music), inediti- Uscita: 10 Febbraio

– Spostato di un secondo (Sony Music), inediti- Ermal Meta – Vietato morire (Mescal): Doppio album al prezzo di uno: Disco 1 inediti, Disco 2 il precedente album “Umano” – Uscita: 10 Febbraio

– Vietato morire (Mescal): Doppio album al prezzo di uno: Disco 1 inediti, Disco 2 il precedente album “Umano” – Fabrizio Moro (Sony Music) – Pace – Inediti- Uscita: 10 marzo

(Sony Music) – Pace – Inediti- Nesli – Kill Karma, la mente è un’arma (Universal) – repackaging + 4 inediti (6 nella versione diigtale)compresa la versione in singolo del brano sanremese- Uscita: 10 Febbraio

– Kill Karma, la mente è un’arma (Universal) – repackaging + 4 inediti (6 nella versione diigtale)compresa la versione in singolo del brano sanremese- Alice Paba – Se fossi un angelo (Universal)- inediti cover “Toxic” – Uscita: 10 Febbraio

– Se fossi un angelo (Universal)- inediti cover “Toxic” – Raige – Alex Sanremo Edition (Warner) – repackaging + 5 inediti- Uscita: 10 Febbraio

– Alex Sanremo Edition (Warner) – repackaging + 5 inediti- Giulia Luzi – Togliamoci la voglia (Believe Digital) – Inediti con 3 duetti + Cover “Non, je ne regrette rien) – Uscita : Febbraio

– Togliamoci la voglia (Believe Digital) – Inediti con 3 duetti + Cover “Non, je ne regrette rien) – : Febbraio Ron – La forza di dire sì Sanremo Edition (Universal), repackaging dell’album di duetti su cover + 2 inediti solista – A sostegno dell’Aisla – Uscita: 10 Febbraio

– La forza di dire sì Sanremo Edition (Universal), repackaging dell’album di duetti su cover + 2 inediti solista – A sostegno dell’Aisla – Samuel – Il codice della bellezza (Sony Music) – inediti con un duetto – Uscita: 24 Febbraio

– Il codice della bellezza (Sony Music) – inediti con un duetto – Sergio Sylvestre – Sergio Sylvestre (Sony Music) – inediti in gran parte in inglese – Uscita: 10 Febbraio

– Sergio Sylvestre (Sony Music) – inediti in gran parte in inglese – Paola Turci – Il secondo cuore (Warner) – inediti, con una edizione speciale in vinile rosso – Uscita: 31 Marzo

(Warner) – inediti, con una edizione speciale in vinile rosso – Michele Zarrillo – Vivere e rinascere (Universal) – inediti- Uscita: 10 Febbraio

NUOVE PROPOSTE