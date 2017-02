Sanremo 2017, la giuria: i due Oscar di Moroder valgono come dei miseri follower youtube

Prime notizie ufficiali da Sanremo, in vista del via ufficiale fissato per domani sera. E’ stato reso noto infatti l’ordine (per ora alfabetico) di uscita dei cantanti della Categoria Campioni diviso nelle due serate. Lo trovate qui di seguito. A far rumore invece è la giuria di esperti che entrerà in scena da giovedì. Il loro voto sarà il cui voto sarà determinante per il 30% nella quarta serata, per il 30% nella quinta serata e ancora per il 30% quando sarà decisa la classifica dei primi tre. La direzione artistica ha messo insieme personaggi di enorme grandezza a musicale ed artistica ed assoluti signori nessuno sul fronte artistico musicale: Linus, Andrea Morricone, Rita Pavone, Paolo Genovese, Violante Placido, Greta Menchi, Giorgia Surina, Giorgio Moroder.

Non dimentichiamoci che questa giuria avrà un peso specifico sulla vittoria del Festival di Sanremo. Viene da chiedersi allora quali meriti abbia Greta Menchi per sedere al fianco di un signore che ha vinto due Oscar e ha fatto la storia della musica come Moroder, di una signora della canzone come Rita Pavone, che seppur oggi lontana dal mainstream ha scritto pagine importanti della musica italiana, di un deejay e conduttore di una delle maggiori radio private italiana; di un compositore e direttore d’orchestra (Nuovo Cinema Paradiso, l’Accademia di Santa Cecilia) e di altri tre che comunque hanno una loro esperienza musicale e nello spettacolo (Giorgia Surina è stata a lungo veejay, Violante Placido ha due album all’attivo e Paolo Genovese è un regista che si è aggiudicato una valanga di premi: due David di Donatello (più una terza nomination), un Nastro d’argento, due Ciak d’oro, un Globo d’oro e altri).

E Greta Menchi? Che meriti ha? Sicuramente quella di far parte della scuderia di Fedez. Ha scritto un libro (sic!) e una canzone (una!). Basta questo? Basta avere un milione di follower youtube, in un canale nel quale come tutti gli youtuber, non fa assolutamente niente di artistico se non ammiccare alla telecamera? E’ così difficile escludere questa gente dalle giurie musicali e fare una giuria che sia solo e soltanto di musicisti o persone che comunque hanno a che fare SERIAMENTE con lo spettacolo?

IN GARA DOMANI

– Al Bano, Di Rose e di Spine;

– Alessio Bernabei, Nel mezzo di un applauso;

– Clementino, Ragazzi Fuori;

– Lodovica Comello, Il cielo non mi basta;

– Elodie, Tutta colpa mia;

– Giusy Ferreri, Fatalmente male;

– Fiorella Mannoia, Che sia benedetta;

– Ermal Meta, Vietato morire;

– Fabrizio Moro, Portami Via;

– Ron, L’ottava meraviglia

– Samuel, Vedrai;

IN GARA MERCOLEDI

– Bianca Atzei, Ora esisti solo tu;

– Michele Bravi, Il diario degli errori;

– Chiara, Nessun posto è casa mia;

– Gigi D’Alessio, La prima stella;

– Francesco Gabbani, Occidentali’s Karma;

– Marco Masini, Spostato di un secondo

– Nesli e Alice Paba, Do retta a te

– Raige e Giulia Luzi, Togliamoci la voglia;

– Sergio Sylvestre, Con Te;

– Paola Turci, Fatti bella per te;

– Michele Zarrillo, Mani nelle mani;

Cambia nel frattempo il meccanismo dei giovani: non più scontri diretti ma quattro esibizioni a sera “tutti contro tutti”: restano però due eliminazioni a serata, con finale a 4 venerdi.