Ore 20.30, scatta il Festival di Sanremo 2017: subito in gara 11 Campioni

Scatta alle ore 20.30 l’edizione 2017 del Festival di Sanremo, la numero 67. Carlo Conti e Maria De Filippi saranno al timone della rassegna canora più importante d’Italia e stasera si parte subito alla grande: si esibiranno 11 dei 22 campioni in gara. Saranno sottoposti al giudizio della sala stampa del Teatro Ariston e al televoto, con un peso del 50% per ciascuna delle due modalità di voto.

In caso di parità conterà il televoto, in caso di ulteriore parità nelle prime tre serate si farà riferimento alla graduatoria risultante dalla votazione espressa dalla giuria della sala stampa; nelle due ultime Serate, alla graduatoria risultante dalla votazione espressa dalla giuria degli esperti.

Le prime otto canzoni passeranno direttamente alla serata del venerdì, mentre le ultime tre potranno avere la possibilità di un ripescaggio nel girone eliminatorio di giovedì. Ospiti della serata; Ricky Martin, Tiziano Ferro con Carmen Consoli che omaggeranno in apertura i 40 anni dalla morte di Luigi Tenco, Paola Cortellesi e Antonio Albanese, Raoul Bova e la moglie Rocio Munozl, la giornalist Sky Diletta Leotta, il cestista Marco Cusin, la pallavolista Valentina Diouf. e i Clean Bandit, fenomeno musicale del 2016. Chi volesse seguire lo show in Radio, può sintonizzarsi su Radio 1 oppure Radio 2, che trasmetteranno l’evento in diretta. Ecco le canzoni in gara oggi.