Sanremo 2017, seconda serata: in gara altri 11 campioni, via alla sfida dei Giovani

Seconda serata del Festival di Sanremo, 2017, come sempre in diretta su Rai 1 dalle 20.30. Stasera si esibiranno gli altri 11 dei 22 campioni in gara. Saranno sottoposti al giudizio della sala stampa del Teatro Ariston e al televoto, con un peso del 50% per ciascuna delle due modalità di voto. Le prime otto canzoni passeranno direttamente alla serata del venerdì, mentre le ultime tre potranno avere la possibilità di un ripescaggio nel girone eliminatorio di giovedì. Ieri sera sono la classifica ha visto finire al ripescaggio: Clementino, Giusy Ferreri e Ron, assolutamente a sorpresa.

.Ecco le canzoni in gara stasera in ordine di uscita

Bianca Atzei – Ora esisti solo tu Marco Masini – Spostato di un secondo Nesli e Alice Paba – Do retta a te Sergio Sylvestre – Con te Gigi d’Alessio – La prima stella Michele Bravi – Il diario degli errori Paola Turci – Fatti bella per te Francesco Gabbani – Occidentali’s Karma Michele Zarrillo – Mani nelle mani Chiara – Nessun posto è casa mia Raige e Giulia Luzi – Togliamoci la voglia

Scatta anche la gara delle Nuove Proposte: ascolteremo 4 delle 8 canzoni, con modalità di votazione identica ai Campioni. Non c’è ripescaggio: chi perde è già eliminato, chi vince va alla serata di venerdì. Ecco le canzoni in gara oggi:

Ospiti della serata Giorgia, i Biffy Clyro, la cantautrice LP, l’attrice Sveva Alviti, che ha interpretato Dalida nel film dedicato alla celebre cantante, l’attore Keanu Reeves, Francesco Totti, l’illusionista Hiroki Hara oltre ad un numero comico con Flavio Insinna, Enrico Brignano e Gabriele Cirilli. Chi volesse seguire lo show in Radio, può sintonizzarsi su Radio 1 oppure Radio 2, che trasmetterà l’evento in diretta