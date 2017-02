Sanremo 2017, terza serata: cover, ripescaggi e in gara altri 4 Giovani

Terza serata del Festival di Sanremo, 2017, come sempre in diretta su Rai 1 dalle 20.30. Stasera gara a parte per i Campioni: i 16 campioni promossi alla serata di domani infatti si esibiranno in una speciale serata nella quale interpreteranno loro riedizioni di grandi successi della musica italiana. Saranno sottoposti al giudizio della sala stampa del Teatro Ariston e al televoto, con un peso del 50% per ciascuna delle due modalità di voto. Premio speciale per chi vince. Queste le cover in gara:

– Al Bano, Prgeherò (Adriano Celentano, cover di Stand by me)

– Alessio Bernabei, Un giorno credi (Edoardo Bennato)

– Michele Bravi, La stagione dell’amore (Franco Battiato)

– Chiara con Mauro Pagani, Diamante (Zucchero)

– Lodovica Comello, Le mille bolle blu (Mina)

– Elodie, Quando finisce un amore (Riccardo Cocciante)

– Gigi D’Alessio, L’immensità (Don Backy)

– Francesco Gabbani, Susanna (Adriano Celentano, cover di Suzanne dei VOF De Kunst)

– Fiorella Mannoia con Danilo Rea,Sempre e per sempre (Francesco De Gregori)

– Marco Masini, Signor tenente (Giorgio Faletti)

– Ermal Meta, Amara terra mia (Domenico Modugno)

– Fabrizio Moro, La leva calcistica della classe 68 (Francesco De Gregori)

– Samuel, Ho difenso il mio amore (Nomadi)

– Sergio Sylvestre con i Soul System, La pelle nera (Nino Ferrer)

– Paola Turci, Un’emozione da poco (Paola Turci)

– Michele Zarrillo, Se tu non torni (Miguel Bosè)

Per i sei artisti che sono arrivati in fondo alla classifica nelle due precedenti serate, niente cover ma nuova esecuzione del loro brano. Votazione anche per loro Sala Stampa + Televoto, con due brani definitivamente eliminati e gli altri 4 alla serata di domani insieme ai 16 già qualificati. Ieri sera, il risultato ha penalizzato i due duetti e Bianca Atzei. Ecco le canzoni in gara stasera, in ordine di uscita:

– Ron, L’ottava meraviglia

– Raige e Giulia Luzi, Togliamoci la voglia;

– Bianca Atzei, Ora esisti solo tu;

– Clementino, Ragazzi Fuori;

– Giusy Ferreri, Fatalmente male;

– Nesli e Alice Paba, Do retta a te

Seconda serata per la gara delle Nuove Proposte: ascolteremo altre 4 canzoni, con modalità di votazione identica ai Campioni. Non c’è ripescaggio: chi perde è già eliminato, chi vince raggiunge alla serata di domani Leonardo Lamacchia e Francesco Guasti.Ecco le canzoni in gara oggi:

Maldestro – Canzone per Federica

– Canzone per Federica Tommaso Pini – Cose che danno ansia

– Cose che danno ansia Valeria Farinacci – Insieme

– Insieme Lele – Ora mai

Ospiti della serata Mika e il Piccolo Coro dell’Antoniano, quindi Alessandro Gassmann e Marco Giallini, ‘orchestra dei Reciclados de Cateura, testimonial Unicef, che suonano con strumenti musicali realizzati in discarica. E ancora Annabelle Belmondo e Anouchka Delon, Luca e Paolo. Chi volesse seguire lo show in Radio, può sintonizzarsi su Raio 1 o Radio 2, che trasmetteranno l’evento in diretta