Sanremo 2017: quarta serata, finale dei giovani e fuori altri 4 Campioni

Alle 20.30 quarta e penultima serara del Festival di Sanremo, 2017, come sempre in diretta su Rai 1. Stasera ultima scrematura per i Campioni: i 20 rimasti canteranno ancora e solo 16 di loro accederanno in finale. Tutto azzerato, stasera votano il pubblico tramite televoto (40%), la giuria di esperti che stasera debutta (30%) e una giuria demoscopica (30%). Ecco le canzoni in gara stasera:

– Al Bano, Di Rose e di Spine;

– Bianca Atzei, Ora esisti solo tu;

– Alessio Bernabei, Nel mezzo di un applauso;

– Michele Bravi, Il diario degli errori;

– Chiara, Nessun posto è casa mia;

– Clementino, Ragazzi Fuori;

– Lodovica Comello, Il cielo non mi basta;

– Elodie, Tutta colpa mia;

– Gigi D’Alessio, La prima stella;

– Giusy Ferreri, Fatalmente male;

– Francesco Gabbani, Occidentali’s Karma;

– Fiorella Mannoia, Che sia benedetta;

– Marco Masini, Spostato di un secondo

– Ermal Meta, Vietato morire;

– Fabrizio Moro, Portami Via;

– Ron, L’ottava meraviglia

– Samuel, Vedrai;

– Sergio Sylvestre, Con Te;

– Paola Turci, Fatti bella per te;

– Michele Zarrillo, Mani nelle mani

Sarà assegnato il titolo delle Nuove Proposte fra le 4 canzoni finaliste, con votazione identica (azzerata rispetto a prima) sarà scelto il vincitore. Ecco le canzoni in gara oggi:

– Francesco Guasti – Universo

– Lele – Ora mai

– Leonardo Lamacchia – Ciò che resta

– Maldestro – Canzone per Federica

Chi volesse seguire lo show in Radio, può sintonizzarsi su radio 2, che trasmetterà l’evento in diretta