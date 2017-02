Festival di Sanremo 2017, stasera la finale in diretta su Rai 1: vale anche un posto all’Eurovision 2017

Ultimo atto questa sera per il Festival di Sanremo 2017. Conosceremo la canzone vincitrice, dopo il trionfo dell’ex Amici Lele fra le Nuove Proposte ed anche la canzone che rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2017 il 13 maggio a Kiev. Potrebbe essere l’artista vincitore, se lo vorrà, altrimenti la Rai sceglierà come crede: Conti ha annunciato che si andrà per ordine di classifica, ma non è detto.

Le votazioni si azzerano nuovamente e anche stasera i 16 campioni rimasti saranno sottoposto ad un voto diviso in tre parti: il pubblico tramite televoto (40%), la giuria di esperti che stasera debutta (30%) e una giuria demoscopica (30%). Saranno proclamati i primi tre e successivamente questi ricanteranno e saranno ancora rivotati, di nuovo azzerando tutto, con identico sistema. Come sempre oltre alla diretta su Rai 1, dalle 20.30 sarà trasmesso live anche su Radio Uno e Radio Due. Questo l’ordine di uscita.

1.Elodie – Tutta colpa mia

2.Paola Turci – Fatti bella per te

3.Samuel – Vedrai

4.Fiorella Mannoia – Che sia Benedetta

5.Michele Bravi – Il diario degli errori

6.Fabrizio Moro – Portami via

7.Ermal Meta – Vietato morire

8.Michele Zarrillo – Mani nelle mani

9.Lodovica Comello – Il cielo non mi basta

10.Sergio Sylvestre – Con te

11.Clementino – Ragazzi fuori

12.Alessio Bernabei – Nel mezzo di un applauso

13.Chiara – Nessun posto è casa mia

14.Francesco Gabbani – Occidentali’s Karma

15.Bianca Atzei – Ora esisti solo tu

16. Marco Masini – Spostato di un secondo

LEGGI COME TELEVOTARE NELL’ARTICOLO DI EUROFESTIVAL NEWS