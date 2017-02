Sanremo 2017, Lele vince le Nuove Proposte, fuori Ferreri, Ron, Al Bano, Gigi D’Alessio

Raffaele Esposito, in arte Lele, quarto classificato nell’ultima edizione di Amici vince il Festival di Sanremo 2017 nella sezione Nuove Proposte col brano “Ora mai”. Secondo posto per Maldestro con “Canzone per Federica” davanti a Francesco Guasti con “Universo” e Leonardo Lamacchia con “Ciò che resta”. Il primo verdetto ufficiale di Sanremo (cover a parte) è tutto nel segno di Napoli che piazza due artisti al primo e al secondo posto. Curioso, se vogliamo, che nell’edizione condotta da Maria De Filippi, vinca uno della scuderia del talent show da lei condotto. Premio della Critica “Mia Martini” a Maldestro, Premio Sala stampa Radio TV “Sergio Bardotti” a Tommaso Pini. Per i giovani, così come per i 20 big rimasti in gara, votazioni azzerate rispetto alle prime due sere e sistema di voto diviso in tre parti: televoto (40%), giuria demoscopica (30%), giuria di esperti (30%).

Fra i Campioni, serata clamorosa: escono di scena Giusy Ferreri, Ron, Al Bano e Gigi D’Alessio. Restano dentro Alessio Bernabei e soprattutto Bianca Atzei. Ma tant’è.