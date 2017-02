Eurovision Song Cotest 2017: proseguono le scelte dei paesi. La situazione

Prosegue la serie di finali eurovisive o di paesi che scelgono internamente il proprio rappresentante per l‘Eurovision Song Contest 2017. Si sono mosse le big, ultima in ordine di tempo l’Italia con Francesco Gabbani vincitore di Sanremo che ha accettato di andare a Kiev, ma in qualche paese si è consumato un vero e proprio dramma, con tanto di scandalo. Andiamo con ordine:

La Svizzera ha visto vincere la propria finale nazionale il gruppo elevetico-rumeno dei Timebelle, con la powerballad “Apollo”. I Timbelle hanno all’attivo oltre alla partecipazione alla finale elvetica due anni fa solo un EP uscito sempre nel 2015 e quindi questo potrebbe essere il loro trampolino di lancio.

La Francia ha selezionato internamente l’emergente Alma col brano “Requiem”. Nel 2014 ha registrato il suo primo EP dopo aver raccolto il denaro necessario grazie a una piattaforma di fundraising, ma oggi è sotto contratto con una major

La Germania, tornata all’organizzazione di una finale con giovani semi-esordienti, ha visto vincere Levina con il brano “Perfect life”. Lunga esperienza sin da bambina nel musical, vincitrice di diversi premi giovanili. Si è formata alla London Tech Music School dove è stata eletta “Best Vocal Performer” e quindi ha studiato al King’s College London with. Un EP, uscito nel 2014.

La finale spagnola, dopo lunga selezione cominciata sul web è stata vinta dal giovane Manel Navarro col brano “Do it for your lover”, 21 anni, lanciato da un talent show per adolescenti catalano. Ma la finale è stata funestata da polemiche per la decisione del giurati (trovate tutto nel link qui sotto), si è anche rischiato di venire alle mani e la vicenda è finita anche in Parlamento.

Nei giorni scorsi i Paesi sono stati suddivisi per sorteggio nelle due semifinali e per ciascuna, anche quale delle metà (prima o dopo la pubblicità), sarebbe stata di competenza del Paese. Per quanto riguarda i paesi già finalisti come l’Italia, è stato sorteggiata invece quale delle due semifinali saranno obbligate a trasmettere in quanto dovranno votare. Italia nella prima con Regno Unito e Spagna. Nella seconda Germania (su richiesta), Francia e Ucraina.

PRIMA SEMIFINALE (in azzurro la seconda metà serata)

SECONDA SEMIFINALE (in azzurro la seconda metà serata)

AUSTRIA – Nathan Trent

DANIMARCA – da decidere

IRLANDA – Brendan Murray (degli Hometown)

MACEDONIA – Jana Burceska

MALTA – da decidere

PAESI BASSI – O’G3NE

ROMANIA- da decidere

RUSSIA – da decidere

SERBIA- da decidere

UNGHERIA – da decidere

BIELORUSSIA – Navi – “Historyja majho žyccia”

BULGARIA- da decidere

CROAZIA- da decidere

ESTONIA – da decidere

ISRAELE – Imri Ziv

LITUANIA- da decidere

NORVEGIA – da decidere

SAN MARINO – da decidere

SVIZZERA – Timbelle – Apollo

PAESI GIA’ FINALISTI