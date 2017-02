Alla scoperta di Emilie Nicolas, il talento emergente del pop norvegese

Parliamo di Emilie Nicolas. Un talento emergente in Norvegia, che sta raccogliendo una lunga serie di consensi e premi non solo in patria. “Sky” è il suo nuovo singolo che anticipa il secondo lavoro. Il primo, uscito due anni fa si intitolava “Like I am a warrior” e gli ha consentito di vincere due Norwegian Grammy come miglior novità e miglior brano pop e ricevere una nomination anche per un importante premio nazionale.

Cantautrice, di formazione jazz, in breve tempo ha saputo farsi largo nei live nazionali, prendendo parte a numerosi eventi. L’uscita dell’album in tutta Europa l’ha portata poi ad esibirsi anche a Londra, Parigi, Berlino ed al CMJ-festival di New York.

“Grown up” è la canzone che l’ha lanciata, nella quale un testo importante si adagia su una melodia minimalista ed avvolgente, ma forse la canzone che meglio rappresenta il suo stile musicale è “Pstereo”, una power ballad di spessore sempre inclusa nel primo lavoro