Sanremo, “Occidentali’s Karma” di Gabbani leader della classifica Fimi

E’ un trionfo per Francesco Gabbani che dopo aver conquistato Itunes, Spotify e le radio si issa al comando anche della classifica Fimi italiana. “Occidentali’s Karma” mette tutti in fila: dietro di lui Fiorella Mannoia (terza) e Michele Bravi (quarto). Sanremo rimescola anche i valori musicali, piazzando cinque brani italiani nella top 10, cosa che non succedeva da tempo. Sul fronte album considerando che molti non sono ancora usciti (alcuni escono la prossima settimana, Gabbani addirittura ad aprile), comanda Fiorella Mannoia. Ecco dunque le posizioni

SINGOLI:

1 Francesco Gabbani-Occidentali’s Karma

3 Fiorella Mannoia-Che sia benedetta

4 Michele Bravi-Il diario degli errori

6 Fabrizio Moro-Portami via

7 Ermal Meta-Vietato morire

12 Elodie- Tutta colpa mia

13 Sergio Sylvestre- Con te

21 Bianca Atzei-Ora esisti solo tu

26 Paola Turci- Fatti bella per te

27 Samuel-Vedrai

34 Chiara – Nessun posto è casa mia

36 Lele – Ora mai (Giovani)

37 Lodovica Comello- Il cielo non mi basta

45 Marco Masini – Spostato di un secondo

48 Alessio Bernabei- Nel mezzo di un applauso

ALBUM (quelli che sono già usciti)

4 Fiorella Mannoia – Combattente Sanremo Edition

5 Ermal Meta- Vietato Morire

6 Marco Masini- Spostato di un secondo

13 Sergio Sylvestre – Sergio Sylvestre

16 Michele Zarrillo- Vivere e rinascere

17 Lele- Costruire 2.0 (Giovani)

22 Nesli- Kill Karma La mente è un’arma

25 Ron- La forza di dire sì Sanremo Edition

39 Alice Paba- Se fossi un angelo

45 Raige – Alex Sanremo Edition

76 Bianca Atzei- Bianco e Nero

98 Giulia Luzi- Togliamoci la voglia