Alla scoperta di Márcia, il pop d’autore made in Portogallo

Torniamo in Portogallo per conoscere un’artista da tempo sulla breccia e che domenica non è riuscita a centrare la grande occasione. Lei si chiama Ana Márcia de Carvalho Santos de Carvalho Santos, in arte Márcia e la sua canzone “Agora” non è riuscita a passare la qualificazione per la finale nazionale dell’Eurovision Song Contest.

Una delle poche cantautrici in gara (ce ne sarà un altro domenica nella seconda semifinale), si presentava con all’attivo quattro album e una buona presenza anche nelle radio ma ha dovuto fare i conti con un pubblico – che decideva per metà – più abituato a sonorità eurovisive e meno a pezzi fortemente portoghesi e assai retrò come questo.

Tanti live per lei prima dell’esordio discografico arrivato solo nel 2009, ma in breve tempo si è fatta conoscere anche come autrice per altri (soprattutto Ana Moura). Contemporaneamente ha avviato anche una serie di collaborazioni con artisti sia lusitani che brasiliani. Merita un ascolto, dall’ultimo album anche “A insatisfação”.