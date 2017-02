Download e airplay (19/2/2017): comandano Ed Sheeran e Clean Bandit

Aria nuova nella classifica dei brani più scaricati in Europa, con l’ingresso in top degli islandesi Kaleo e del djturco naturalizzato olandese Burak Yeter (di entrambi riparleremo), ma intanto la notizia è che i Clean Bandit scalzano dalla vetta dell’airplay Rag ‘n Bone Man, il quale si consola con una doppietta sul fronte dei download. Esattamente come (in entrambe le charts) fa Ed Sheeran, che sale al comando dei download, dove è presumibilmente destinato a rimanere parecchio a lungo.

I 10 BRANI PIU’ SUONATI IN EUROPA

1.Rockabye – Clean Bandit ft Sean Paul & Anne Marie (GBR)

2.Human – Rag ‘n bone man (GBR)

3.Shape of you- Ed Sheeran (GBR)

4.I feel it coming- The Weeknd ft Daft Punk

5.Say you won’t ley go- James Arthur (GBR)

6.Don’t wanna know – Maroon 5 ft Kendrick Lamar

7.Scars to your beuatiful – Alessia Cara

8.The Greatest – Sia ft Kendrick Lamar

9.Love my life – Robbie Williams (GBR)

10.Castle on the hill – Ed Sheeran (GBR)

I 10 BRANI EUROPEI PIU’ SUONATI

1.Rockabye – Clean Bandit ft Sean Paul & Anne Marie (GBR)

2.Human – Rag ‘n bone man (GBR)

3.Shape of you- Ed Sheeran (GBR)

4.Say you won’t ley go- James Arthur (GBR)

5.Love my life – Robbie Williams (GBR)

6.Castle on the hill – Ed Sheeran (GBR)

7.I don’t wanna live ferever- Zayn ft Talor Swift (GBR)

8.Hymn for the weekend – Coldplay (GBR)

9.My way- Calvin Harris (GBR)

10.Shed a light – Robin Schulz & David Guetta ft Chead Codes (GER/FRA)

I 10 BRANI PIU’ SCARICATI IN EUROPA

1.Shape of you- Ed Sheeran (GBR)

2.Rockabye – Clean Bandit ft Sean Paul & Anne Marie (GBR)

3.I don’t wanna live forever – Zayn & Taylor Swift (GBR)

4.Human- Rag ‘n bone man (GBR)

6.I feel it coming- The Weeknd ft Daft Punk

7.Castle on the hill-Ed Sheeran (GBR)

8.Chained to the rhtytm- Katy perry ft Skip Marley

9.Tuesday- Burak Yeter ft Danielle Sandoval (TUR)

10.Way down we go – Kaleo (ISL)

I 10 BRANI EUROPEI PIU’ SCARICATI

1.Shape of you- Ed Sheeran (GBR)

2.Rockabye – Clean Bandit ft Sean Paul & Anne Marie (GBR)

3.I don’t wanna live forever – Zayn & Taylor Swift (GBR)

4.Human- Rag ‘n bone man (GBR)

5.Tuesday- Burak Yeter ft Danielle Sandoval (TUR)

6.Way down we go – Kaleo (ISL)

7.You don’t know me – Jax Jones (GBR)

8.Skin- Rag n’ Bone Man (GBR)

9. Alone- Alan Walker (NOR)

10.Be mine – Ofenbach (FRA)