Brit Awards 2017: doppietta per David Bowie e Rag ‘n Bone Man

Omaggio a David Bowie ai Brit Awards: il Duca bianco vince due premi nella serata che ha consegnato i riconoscimenti assegnati dall’associazione fonografica britannica alle migliori produzioni dell’anno solare: per lui premio postumo come miglior artista maschile britannico e per l’album dell’anno. Doppio premio anche per Rag’N Bone Man: miglior emergente e premio della critica. Singolo dell’anno un brano del quale avevamo parlato: “Shout out to my ex” delle Little Mix. Ecco tutti i premi assegnati.

British male solo artist: David Bowie (candidati: Kano, Craig David, Michael Kiwanuka, Skepta)

International male solo artist: Drake (candidati: Bon Iver, Bruno Mars, Leonard Cohen, The Weeknd)

British female solo artist: Emeli Sandè (candidate: Elle Goulding, Anohni, Lianne La Havas, Nao)

International female solo artist: Beyoncè (candidate: Christine and The Queen, Rihanna, Sia, Solange)

British Group: The 1975 (candidati: Bastille, Bifft Clyro, Little Mix, Radiohead)

International Group: A tribe called Quest (candidati: Drake & Future, Kings of Leon, Nick Cave & the Bad sseds, Twnty One Pilots)

British Breakthrough act: Rag ‘n Bone Man (candidati: Anne Marie, Blossoms, Skpeta, Stormzy)

Critics choice Awards: Rag ‘n Bone Man (candidati: Anne Marie, Dua Lipa)

Singolo dell’anno: “Shout out to my ex”- Little Mix (artisti candidati: Alan Walker, Calum Scott, Calvin Harris, Clena Bandit, Coldplay, James Arthur, Jonas Blue, Tinie Tempah, Zayn)

Album dell’anno: “Blackstar”- David Bowie (artisti candidati: The 1975, Kano, Michal Kiwanuka, Skepta)

British Video: “History”-One direction (artisti candidati: Coldplay, James Arthur, Little Mix, Zayn)

Brit’s Global success: Adele

Brit’s Icon Award: Robbie Williams