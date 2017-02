“Black and white”, il nuovo singolo di Regina Spektor

Nata in Russia, cresciuta musicalmente negli Usa, Regina Spektor è uno dei migliori prodotti musicali europei da anni. Qui non ne parliamo molto spesso solamente perchè è un progetto ormai definito, con una fama consolidata anche – se non soprattutto – oltreoceano, però due parole su “Remember us to life” e le sue tracce è il caso di spenderle.

Come questa ballata di spessore, “Black and white”, nella quale la sua voce si estende in tutta la sua dolcezza. L’album è partito con un riscontro medio ma oltre a quello dei fans, ha ricevuto grandi consensi di critica, soprattutto per il fatto che conferma anche la sua ottima vocazione cantautorale.

Di questo album ci eravamo già interessati di “Small bills” ma il singolo lanciato nelle radio è “Bleeding heart”. Un vero peccato che artiste di questo spessore non riescano a farsi più breccia nel mercato europeo.