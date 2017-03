Helena Kendall, il nome nuovo del folk- pop lusitano

Non ce l’ha fatta, a staccare il biglietto per l’Eurovision e anzi, non la risentiremo nemmeno domenica sera nella finale nazionale, ma Helena Mexia Kendall, cantautrice portoghese merita un riascolto. “Andamos no ceu“, firmata da Joao Sà – che quindi la vede solo come interprete -è il brano che la rilancia come solista a pochi mesi dall’uscita del suo primo lavoro completo “HK“.

Ma in realtà questa giovane artista emergente di Oporto ha alle spalle una carriera interessante come componente di una band, gli Os Kendall, che da qualche tempo girano il Portogallo suonando musica folk e pop sia in portoghese che in inglese.

Non solo: insieme con Miguel Araujo, uno dei componenti della band propone anche delle esecuzioni acustiche, sempre nel solco della musica folk lusitana. Una delle sue migliori produzioni è però “aDeus”, canzone che porta la sua firma.