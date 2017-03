“Tuesday”, il remix del turco Burak Yeter sta sbancando l’Europa

Il grandangolo della musica dance europea si sta lentamente spostando verso est. Alcuni mesi fa avevamo parlato di “Feel” , il successo europeo del turco Mahmut Orhan, adesso invece parliamo “Tuesday“, un remix ad opera di un altro turco, ormai di stanza in Olanda, vale a dire Burak Yeter. La voce che si sente è quella della sudamericana Danelle Sandoval.

Il brano è modellato sull’originale del rapper Ilovemakonnen ft Drake del 2014 ma l’operazione di refresh e restyling funziona nettamente meglio: 4/4 mid tempo ed un suono europeo che non ti molla dal primo ascolto. Una hit dance che oltre all’Italia sta già suonando tantissimo in mezza Europa: in Francia, Germania, Finlandia e paesi dell’est.

Burak Yeter, per così dire, ha pescato il jolly, visto che sebbene sia attivo da diversi anni sulla scena dance, nessuna delle sue precedenti produzioni aveva raccolto consensi internazionali: il brano invece ha raggiunto il primo posto in Turchia, Bulgaria, Ucraina e Russia, e la top 5 in Polonia, Austria, Finlandia, Ungheria, Romania e Svizzera, la rtop 10 in Francia.