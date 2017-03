“Spirit animal”, il ritorno in pista dell’estone Kerli

Un anno di grande furore, un secondo album passato quasi inosservato, ma ora Kerli è tornata sulle scene. La trentenne interprete estone, che era diventata celebre anche in Italia per il singolo “Walking on air“, è alla ricerca di una nuova spinta per la carriera artistica. In questo senso la sua partecipazione alla selezione eurovisiva nazionale era una chance.

Missione fallita, perchè “Spirit Animal”, che sta comunque andando molto bene nelle radio e in classifica non ce l’ha fatta a staccare il biglietto per Kiev. Ed è un peccato, perchè il brano merita, anche se fa scoprire una Kerli più confinante col sound commerciale rispetto a quella che eravamo abituati a conoscere.

Il brano eurovisivo, fra l’altro, farà parte del suo terzo album, dopo “Love is dead” e “Utopia”, insieme ad altri tre singoli usciti di recente, fra i quali “Feral hearts”, candidato a video estone dell’anno. Del resto proprio la parte visuale è da sempre uno dei valori aggiunti di Kerli. Meritano un ascolto anche “Diamond hard” e “Blossom“.